Is de Cadillac Celestiq een regelrechte flop?

De wereld lijkt niet te zitten wachten op een luxe elektrische sloep zoals de Cadillac Celestiq.

Als Rolls-Royce het kan met de Spectre, waarom Cadillac dan niet met de Celestiq? Dat moet het merk met een toekomstig eigen Formule 1-team gedacht hebben. Of in elk geval iets wat in de buurt komt.

Helaas voor Caddy hangt er niet een dergelijke prestige rondom het merk dat Rolls-Royce wel heeft. Ze kwamen met een ultra luxe elektrisch slagschip onder de naam Celestiq. Het model werd in 2022 aangekondigd en aanvankelijk hadden de Amerikanen grote plannen met dit model. Het prijskaartje van 300.000 dollar zou niet moeten afschrikken, maar exclusieve kopers moeten trekken.

We zijn nu drie jaar verder en die kopers zijn nog steeds niet gevonden. Je kunt voorzichtig stellen dat de Cadillac Celestiq een flop is. Of in elk geval lijkt het project uit te lopen op een flop.

Tegenover Motor1 zegt Cadillac van plan te zijn dit jaar 25 exemplaren van het model te produceren. Het issue? Er zijn nog geen 25 kopers gevonden die de auto gaan afnemen. Compleet dramatisch is het niet, want bijna alle slots zijn vergeven. Maar, zegt Cadillac, het model is niet uitverkocht.

Er moest altijd al een soort van prestige rondom de Celestiq hangen. Met lage productieaantallen een auto van de buitencategorie. Een soort unicorn op wielen. Maar het probleem is de badge. Voor het geld van een Bentley Flying Spur of, als je even doorspaart, een Rolls-Royce Ghost krijg je een Cadillac. Dan kiezen mensen toch liever voor die minder exclusieve modellen van Britse komaf.

De Cadillac Celestiq is een Halo-model voor het Amerikaanse automerk. Een vlaggenschip dat moet laten zien hoe Cadillac ervoor staat als het aankomt op elektrisch rijden. De ontwikkelingen in EV-land gaan echter zo snel dat de prestaties niet meer indrukwekkend zijn.

De batterij is 111 kWh, maar dat heeft een Polestar 3 inmiddels ook. En 200 kW snelladen in een wereld waar sommige EV’s al 400 kW kunnen leveren straalt ook geen innovatie uit. De opgegeven actieradius is 483 kilometer Ook daarmee verzet je niet de bakens. De Celestiq is goed voor 608 pk en 868 Nm aan koppel.

Als je op zoek bent naar exclusiviteit dan kun je met een gerust hart een Celestiq bestellen. Dat staat als een rots.