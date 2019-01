Loodzware zeecontainer krijgt carbon dieet

Dweilen met de kraan open voor gevorderden.

Het is een lievelingetje van de tuningscene, de Mercedes-Benz G-Klasse. De auto lijkt alsmaar populairder te worden naarmate die ouder wordt. Daardoor rijden er een hoop vermogende mensen rond in dezelfde G-Klasse. Om zichzelf te onderscheiden van de andere G-Klasse eigenaren, wordt de auto geregeld aangepast. Het aantal aanbieders is echt enorm. De meest populaire is natuurlijk Brabus, maar ook Hofele, Mansory, Lumma en Wald hebben een assortiment verfraaiingen voor de G-Klasse in huis.

Vandaag kunnen we weer een nieuwe aanbieder verwelkomen, namelijk Urban Automotive. Dit Britse bedrijf heeft zijn visie op de G-Klasse gepresenteerd. Zoals bekend is de G-Klasse een zware jongen, helemaal in G63 AMG trim. Waarschijnlijk dat de auto daardoor een lading koolstofvezel onderdelen toebedeeld kreeg. Op de meest wonderlijke plaatsen treffen we het peperdure materiaal aan. Denk aan de bumpers, spoilers, wielkasten, uitlaatsierstukken en treeplanken. Zelfs de behuizing van het reservewiel is van carbon. Het geheel wordt afgemaakt met 23″ velgen en een aangepast onderstel. Mocht 23″ te veel zijn: 22″ is ook een optie. Is 23″ te min, dan kun je binnenkort ook 24″ (!) bestellen.

Natuurlijk werd de 4.0 V8 motor ook even flink opgepept. Hoe ze het bij Urban Automotive voor elkaar hebben gekregen zeggen ze er niet bij. Volgens Urban Automotive betreft het een ‘Full Engine Conversion’. De resultaten zijn indrukwekkend. Het vermogen steeg namelijk van 577 pk naar een ronde 700 pk. Het resultaat noemen ze, hoe toepasselijk: The Urban G.