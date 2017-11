Heilige combinatie: Porsche 911 van Singer en Williams

De goden zijn ons goed gezind vandaag!

De geniale gestoordeling die het wonderbaarlijke idee kreeg om een luchtgekoelde boxermotor met F1-techniek in een oude 964 te proppen, heeft zijn bolide eindelijk op de stoep staan. Na twee jaar ontwikkelen is de tijd aangebroken om de doeken van hun meestercreatie te trekken.

Laten we beginnen bij het blok. De luchtgekoelde zescilinder boxermotor is het liefdeskind van Singer Vehicle Design en het Formule 1 team van Williams. Naast de nodige expertise uit de koningsklasse te hebben bemachtigd werd Zuffenhausen-specialist Hans Mezger nog aangetrokken als consultant. Het resultaat is maar liefst 500 pk aan vermogen uit een blok dat geen gebruik maakt van superchargers of turbo’s.

Afgezien van het idiote blok is er nog een hele waslijst aan upgrades aan de auto verbonden onder de naam Dynamics and Lightweighting Study (DLS). Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit pakket als doel om de wagen een stuk lichter te maken en de wegligging aan te pakken. Door excessief gebruik te maken van lichtgewicht materialen als magnesium, koolstofvezel en titanium weegt deze 911 nu op zijn minst 990 kg.

Voor de aerodynamica werd wederom gebruik gemaakt van de krachten van Williams. Na een uitgebreide analyse van Williams Advanced Engineering en wat hulp van Porsche legende Norbert Singer werd de wegligging nagenoeg geoptimaliseerd. Daarnaast werd het project nog rijker in kennis doordat BBS, Brembo en Michelin elk op hun eigen gebied de benodigde informatie en spullen konden leveren. Tenslotte werden racecoureur Marino Franchitti en Top Gear presentator Chris Harris gevraagd om de auto zo nu en dan eens aan de tand te voelen.

Dit ultieme droomproject zal in totaal slechts 75 exemplaren de wereld in schieten. Wat het hele zootje mag gaan kosten houden ze voorlopig voor zichzelf, maar als we Singer ook maar een beetje kennen zullen ze in ieder geval om een behoorlijk aantal duiten vragen.