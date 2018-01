Tesla laat twee top-werknemers gaan

Trouble in toch-niet-paradise.

Een tijdje geleden bereikte de Tesla-hype zijn hoogtepunt. Tesla gaat de wereld redden, Tesla vernedert Ferrari’s, Elon Musk is de nieuwe Einstein, aristoteles, Steve Jobs, Kanye West (want die hoort volgens hemzelf in dit rijtje thuis) etc. Inmiddels leeft Tesla weer in de echte wereld, wat betekent dat niet alles van een leien dakje gaat. Alles behalve zelfs.

Deze maand meldde Tesla dat de problemen met de Model 3 worden gefixt, maar in de tussentijd is er in het productieschema een maand-lange achterstand ontstaan. Met het publiekelijk worden van de productieproblemen komt ook ander nieuws naar buiten.

Jason Mendez, Senior Director bij productie en al sinds 2005 werkzaam bij Tesla, heeft het bedrijf verlaten. Ook Will McColl, Senior director van iets wat met de uitrusting van Tesla’s te maken heeft, is weg. Will McColl heeft alleen maar goede woorden voor zijn ex-werkgever. Het waren volgens hem 7 jaren vol actie waarbij hij zich bezig hield met “automation equipment design”. Misschien is hij wel degene die ervoor heeft gezorgd voor de onvrijwillige bevochtiging van Tesla-rijders.

Nergens vermeld Tesla waarom de medewerkers hem zijn gepiept en of dit iets te maken heeft met de heisa rondom de Model 3. Tesla zelf is erg vaag over de ontslagen. Zij zeggen dat de productieproblemen ontstaan zijn door complicaties in de Gigafactory waar Tesla hun batterijen bouwt. De bedoeling was dat er 5000 Model 3’s per week geproduceerd werden tegen het eind van 2017, deze doelstelling werd al verplaatst naar maart 2018, en is inmiddels nogmaals verschoven, naar de zomer van 2018.

De negatieve headlines voor Tesla stapelen zich de afgelopen maanden aardig op. Het vertrek van deze twee hoog aangeschreven medewerkers roept nog meer vragen op. Komt het wel goed met Tesla als het zo door gaat. Je kan het je bijna niet voorstellen vanwege de hype die rondom het merk heerst. Maar bij die hype hoort een verwachtingspatroon, dat ze op dit moment niet kunnen waarmaken.