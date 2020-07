Renault Mégane prijzen bekendgemaakt, ook PHEV

De Renault Mégane prijzen zijn bekend gemaakt van het facelift model inclusief de PHEV.

Het is de op één na best verkochte Renault van Nederland, de Mégane. Sinds het moment dat de Mégane de Renault 19 opvolgde in 1995, is het een behoorlijke verkoopknaller geweest.

Mégane in Nederland

In 1997 werden er meer dan 18.000 op gele platen gezet, met name omdat de ‘Scénic’ toen populair was en viel tot de facelift nog in de Mégane familie. Recordjaar is 2012, waarin de importeur er meer dan 21.000 wist te verkopen, met dank aan een 1.5 dCi die gunstig in de bijtelling viel. Tegenwoordig gaat het te goed om te zeggen dat het slecht gaat en eigenlijk ook een beetje vice versa. In 2017 werden er nog dik 7.700 verkocht, in 2018 nog ruim 6.600, maar in 2019 was het gezakt naar 3.775. Hoog tijd voor wat vers bloed.

Mégane IV, Phase II

Dat komt eraan, want de Mégane van de vierde generatie is onlangs gefacelift. Daarnaast lanceert Renault een Mégane met plug-in aandrijving. Die laatste combineert een 1.6 liter motor met een elektromotor. Net als de hybride auto’s van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon noemt Renault dit ‘E-TECH’. Alle informatie werd al bekend gemaakt in dit artikel, voor nu hebben we de Renault Mégane prijzen voor je.

TCe 115 instapper

We beginnen het Renault Mégane prijzen overzicht met de instapper, uiteraard. Het begint met de ‘TCe 115’, een benzinemotor met, je raadt het al, 115 pk. Deze versie kost 23.590 euro. Dan heb je de ‘kale’ Life uitvoering. Verder kun je kiezen uit de Zen (25.590 euro), Business Zen (23.490 euro) en Intens (27.590 euro). Deze prijzen gelden voor de hatchback, de Mégane Estate is precies 1.000 euro duurder.

TCe 140 en automaat

Een stapje hoger staat de TCe 140 op benzine met 140 pk. Deze is niet lieverbaar als Life. Instappen met deze motor doe je met de Business Zen voor 24.990 euro. Daarnaast kun je deze motor krijgen in een groter aantal uitvoeringen, zoals de Intens (29.090 euro), R.S. Line (31.090 euro) en Business Edition One. De Business Zen en Intenst zijn er ook met automaat en kosten respectievelijk 26.990 euro en 31.090 euro. Ook hier geldt een meerprijs van 1.000 euro voor de stationwagon.

TCe 160 en diesels

We gaan verder met de Renault Mégane prijzen. De Mégane met TCe 160 is altijd voorzien van een EDC-automaat. Deze is leverbaar vanaf 31.890 euro, dan heb je de Intens. Een R.S. Line (33.890 euro) of Business Edition One (32.090 euro) behoren ook tot de mogelijkheden. Voor wie het tegenwoordig nog doet, dieselen is mogelijk. De goedkoopste is de dCi 115 Zen Hatchback (29.890 euro) en de duurste is de dCi 115 EDC Business Edition One Estate (35.090 euro).

Prijzen Mégane E-TECH

Dan zijn we nu aanbeland bij de belangrijkste uitvoering, de plug-in hybride. Waarom? Simpel: je krijgt het meeste auto voor je geld. Dankzij de lagere uitstoot is de CO2-belasting lager. Ook zijn PHEV’s vrij rap én is het mogelijk om zuinig (en als het moet zelfs uitstootvrij) te rijden. De Mégane E-TECH is altijd een Estate. De goedkoopste is de Mégane E-TECH Zen (33.090 euro) en de duurste is de R.S. Line, waar Renault Nederland graag 37.050 voor terugziet.

Prijzen concurrentie

Kia Ceed

Op dit moment is Renault een van de eerste actief in dit segment van ‘plug-in hybride stationwagons in het C-segment’. De Kia Ceed Sportswagon PHEV was echter eerder. Deze heeft 140 pk. Deze kost als 1.6 GDI PHEV DynamicLine precies 34.495 euro.

Toyota Corolla

Een populaire C-segment hybride stationwagon is de Toyota Corolla Touring Sports Hybrid, die in vergelijkbare uitvoering leverbaar is vanaf 33.895 euro. Dan heb je weliswaar 180 pk tot je beschikking, maar is het géén plug-in hybride.

De nieuwe Mégane is vanaf dit weekend te bestellen. De dealer zal ‘m dan in september afleveren.