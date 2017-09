Is dit de mooiste verpakking voor een McLaren V8?

Het merk ATS laat autoliefhebbers kwijlen met deze GT.

Onderhuids is de fonkelnieuwe ATS GT eigenlijk een McLaren 650S. Zo komen de lijnen van de GT verdacht veel overeen met die van de 650S en ligt er achterin de ATS een 3,8 liter twin-turbo V8. McLaren is zelf intussen overgestapt op een 4.0 twin-turbo V8 in de 720S, kennelijk was dat genoeg reden om ATS het oudje te laten gebruiken.

Het vermogen bedraagt volgens ATS ongeveer 700 pk, maar als de auto helemaal af is moet dat 810 pk zijn. Er worden slechts 12 stuks gebouwd met elk een prijs van ongeveer 1,1 miljoen euro. Als er meer vraag is worden er naar verwachting ook meer exemplaren van de GT gebouwd.

Door naar de prestaties! 0-100 km/u is in 3 tellen achter de rug, mede dankzij de launch control. De topsnelheid moet boven de 325 km/u uitkomen en het gewicht van de GT bedraagt 1.300 kg. Schakelen mag met een 7-traps DCT en de velgen meten 20 inch vóór en 21 inch achter. De carbon keramische remmerij komt van Brembo, maar als familie Eend onverwachts oversteekt klapt de spoiler uit voor extra stopping power.

Het interieur werd afgewerkt met Nubuck en zoals je in deze prijsklasse verwacht kan de klant veel zaken naar eigen wens aan laten passen. Het is dan ook de bedoeling dat alle 12 te bouwen exemplaren behoorlijk van elkaar verschillen.

Vraag van de dag: waarvoor staat ATS? Antwoord: Automobili Turismo e Sport. Ooit was dit een raceteam dat enkele jaren aan de Formule 1 deelnam, daarnaast werden straatauto’s gebouwd en dat alles met maar één doel: Ferrari verslaan.