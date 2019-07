Is dit nou een G-Klasse, of toch een Suzuki Jimny?

Het verschil is amper te zien.

Sinds tuners zijn begonnen met het aanpakken van de nieuwe Suzuki Jimny, is gebleken dat de auto na een bepaalde behandeling toch vrij veel kan lijken op de Mercedes G-Klasse. Na het zien van het project van de Duitse firma Delta4x4 raken we helemaal de kluts kwijt. De subtiele aanpassingen en de felle gele kleur zetten je gemakkelijk op het verkeerde been.

Ontzettend veel heeft Delta4x4 niet aan de G-Klasse veranderd, maar het is voldoende om de auto anders voor de dag te laten komen. De Geländewagen is bijvoorbeeld met 30 mm verhoogd, hij heeft nieuwe wielkasten, 23″ velgen met dikke off-road banden en een bullbar. Op de optielijst staat nog een liftkit van 50 mm, voor wie de eerste keuze niet voldoende blijkt. In zijn meest uitbundige vorm zweeft de koets 41 cm boven het wegdek.

Over de optielijst gesproken, volgens Delta4x4 zijn er nog meer aanpassingen mogelijk. Het bedrijf heeft nog een dozijn aan wielpakketten in de schappen liggen en naar eigen zeggen komen er nog een aantal nieuwe upgrades aan in de nabije toekomst.