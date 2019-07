Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Groot-Brittannië 2019

Kan de regen nog roet in het eten gooien, of blijft het lekker droog?

Na de beste zege van zijn carrière te hebben gescoord in Oostenrijk, is het voor Max Verstappen een totaal ander weekend in Groot-Brittannië. In het land dat autosport ademt komt de Nederlander vooralsnog niet goed uit de verf. In alle trainingsessies heeft Verstappen grote moeite gehad met zijn auto. De RB15 glibbert en glijdt alle kanten op, waardoor het voor Max lastig is een snelle tijd neer te zetten.

Desondanks heeft Red Bull geen reden zich bij de feiten neer te leggen, want Pierre Gasly heeft de smaak inmiddels redelijk te pakken en heel ver van de andere top teams zit de equipe uit Milton Keynes niet. In de derde training was Ferrari het snelste, maar zoals gebruikelijk is het nog maar de vraag of de Scuderia dit ook in kan vertalen naar de kwalificatie en uiteindelijk de race op zondag.

Of wordt het toch weer Lewis Hamilton, die kans maakt om voor de zevende keer op eigen bodem van pole position te starten. De thuisheld voelt zich altijd goed op Silverstone en heeft er de afgelopen vier jaar op kop gekwalificeerd. De Brit heeft echter bijna het gehele weekend in de schaduw van zijn teamgenoot gereden, wellicht dat Bottas 2.0 weer terug is in de paddock.

Q1

In het eerste gedeelte van de kwalificatie is het aanvankelijk verrassend genoeg het team van Haas dat het veld aanvoert. De Amerikanen kunnen wel een opkikker gebruiken, na alle tumult met zijn hoofdsponsor en de minst bekende energiedrankfabrikant op aarde, Rich Energy, van deze week. In de eerste paar minuten lijkt Haas het gevecht aan te kunnen gaan met Renault en McLaren, dat eindelijk weer een beetje presteert met zijn duo Sainz en Norris.

Wanneer de grote teams beginnen aan te zetten, valt op dat Vettel geen representatieve tijd neerzet. De Duitser komt achter Norris terecht op P4, recht achter Verstappen. De problemen stapelen zich nog steeds op voor Max, die nu met ‘lag‘ in zijn Honda-motor heeft te kampen. Rivaal Leclerc kan het weinig deren; de Monegask noteert paarse sectortijden en scheurt naar de snelste tijd van het weekend. Kortstondig, want niet veel later grijpt Hamilton het ronderecord door een 1:25.513 te rijden. Voordeel voor Leclerc is dat hij op een band harder rijdt en dus nog wat in zijn zak heeft zitten. Volgens Pirelli scheelt het ongeveer een halve seconde, dus het kan wel eens een spannende kwalificatie worden.

Over spanning gesproken: in het middenveld zit het ongelooflijk dichtbij elkaar. De eerste 18 rijders zitten binnen 1,4 seconden van elkaar – Williams volgt met staart tussen de benen op een seconde. Sir Frank kijkt vanuit de garage ijzig toe hoe het team dat hij veertig jaar geleden oprichtte slechts een schim is van wat het ooit was.

Bij het vallen van de vlag verandert er weinig aan de top, maar daar waar het uitmaakt, vinden we de nodige verschuivingen. De beide Williams en Stroll lukt het niet door te gaan naar Q2, Perez maakt op de valreep wél de sprong ten koste van Magnussen. De klaagregen van Kvyat verheldert dat ook hij het niet heeft gehaald.

De afvallers: Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell, Kubica.

Q2

In de tweede sessie laat Mercedes er geen gras over groeien. Nu ook op de mediumband, zoals Ferrari in Q1, moet het iets toegeven op zijn directe rivaal. Leclerc rijdt naar een voorlopige P1 op hetzelfde rubber, met achter zich Bottas en Hamilton. Daarachter weer Gasly en Verstappen, die de Fransman nog altijd voor zich moet dulden.

Halverwege de sessie lijkt Vettel een probleem te hebben. Na eerder op de boordradio te zijn gekomen met het bericht dat zijn DRS niet werkte, lijkt in Q2 om wat voor reden dan ook de snelheid er niet in te zitten. Vettel volgt op de zachtste band op bijna 9 tienden, nog achter Ricciardo en Norris. Sainz en Hulkenberg completeren de top 10. Later blijkt dat hij op een oud setje reed en slechts een tijd neer wilde zetten.

Bij het vallen van de vlag wordt er flink gehusseld met de namen op de ranglijst. Allereerst maken de Alfa Romeo’s een sprong de top 10 in, maar alleen Giovinazzi lijkt daar te blijven hangen. Totdat de Brits-Thaise Alexander Albon van Toro Rosso P10 pakt! Sainz valt eveneens door de mand, maar teamgenoot Norris bewijst zijn talent en behoudt een plek in Q3.

Opmerkelijk is dat Ferrari in Q2 heeft besloten tegen de draad in te gaan. Ondanks dat het de snelheid lijkt te hebben op de mediumband, stuurt Ferrari zijn rijders in het tweede gedeelte naaar buiten op de zachte band met de rode wand. Zodoende moet het morgen op deze band beginnen – vreemd, aangezien het zelf heeft aangegeven slechts 10 ronden te kunnen rijden op dit soort rubber.

De afvallers: Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean, Perez.

Q3

Het laatste gedeelte van de kwalificatie is eindelijk aangebroken, dus wij gaan er voor zitten. Nu kan iedereen het laatste beetje eruit persen en laten zien wat ze in huis hebben. Hamilton duikt als een van de eersten naar buiten, zet aan, maar gaat de fout in! Na een paarse sectortijd breekt in het midden van de ronde de achterzijde van zijn Mercedes uit, waardoor hij enkele tienden verliest. Een ronderecord zet hij wel neer, maar Bottas duikt daar vliegensvlug onderdoor. De Fin noteert een 1:25.093. Gaan we de 1:24 in?

Voorlopig nog niet. Onder een grijze hemel houden de Silberpfeilen de voorste rij bezet. Verstappen volgt op P3 en voelt in zijn nek de hete adem van Charles Leclerc. De jonkies volgen op ongeveer 4 en 5 tienden van de Mercedi. Gasly houdt Vettel achter zich, Renault bezet vooralsnog P7 en P8, maar Norris en Albon moeten nog.

En inderdaad: de Renaults worden na zijn eerste en enige poging gesplitst door Norris. Dan komen de front runners weer naar buiten. Vreemd genoeg hebben de beide Mercedes in hun tweede run geen snelheid meer. Bottas verbetert niet, Hamilton wel en komt tot op 6 duizendsten van zijn stalmaat. Leclerc heeft de snelheid wél, noteert zelfs een snelste sectortijd, maar geeft uiteindelijk een neushaar toe op Bottas. Vettel knakt en haalt slechts P6, voor hem staan Gasly en Verstappen. Albon behaalt een indrukwekkende negende positie.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag:

1. Bottas, 1:25.093

2. Hamilton, 1:25.099

3. Leclerc, 1:25.172

4. Verstappen, 1:25.276

5. Gasly, 1:25.590

6. Vettel, 1:25.787

7. Ricciardo, 1:26.182

8. Norris, 1:26.224

9. Albon, 1:26.345

10. Hulkenberg, 1:26.386

11. Giovinazzi, 1:26.519

12. Raikkonen, 1:26.546

13. Sainz, 1:26.578

14. Grosjean, 1:26.757

15. Perez, 1:26.928

16. Magnussen, 1:26.662

17. Kvyat, 1:26.721

18. Stroll, 1:26.762

19. Russell, 1:27.789

20. Kubica, 1:28.257