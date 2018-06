Livestream: 24 uur van Le Mans 2018!

Over een paar uur gaat Toyota nogmaals proberen om éindelijk de 24 uur van Le Mans op haar naam te schrijven. Zou het dit keer wel lukken? Wij vertellen je hoe je alle actie in de gaten kan houden!

Het zijn mooie tijden voor de raceliefhebber. Onlangs kregen we traditioneel de Grand Prix van Monaco én de Indy 500 op een en dezelfde dag voorgeschoteld, maar dat was in dit geval slechts een voorproefje. De komende tijd worden we bestookt met liefst zes F1 races in vijf weken. Maar eerst staat dit weekend de 24 uur van Le Mans op de kalender.

Oké, op papier is de strijd om de eindoverwinning niet zo heel spannend. Toyota is het enige overgebleven fabrieksteam en als ze niet winnen moeten alle medewerkers van het merk dus harakiri plegen. In het verleden is echter gebleken dat winnen op Le Mans allesbehalve eenvoudig is voor de Japanse gigant. Bovendien bleven de privé LMP1’s in de kwalificatie soort van in de buurt van de TS050’s. Vooral de ‘TVR’s‘ van Rebellion lijken goed op het vinkentouw te zitten mocht er wederom iets mis gaan voor Toyoda’s toko. Slaat de vloek weer toe?

Enfin, zelfs als de strijd bij de LMP1’s niet spannend wordt, zijn er nog genoeg andere dingen om in de gaten te houden. Welke fabrikant van exoten wint er bij de GT’s? Hoe doen al die Nederlanders het eigenlijk? Owneert Michelin Dunlop? Valt er nog een bakkie water over het circuit de la Sarthe? Blijft het reuzenrad langs de baan draaien? We begrijpen het, je wilt er geen moment van missen. Vandaar dat we traditioneel weer even de manieren opgesnord hebben waarop je de race kan volgen. Een bloemlezing:

TV

Oude media? Misschien, maar in Nederland verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we de race zonder betaalmuur gewoon kunnen begluren op de ouderwetse beeldbuis. In de meeste andere landen is dat niet het geval. RTL7 zendt wederom de hele race integraal uit, waarvoor hulde. Mits je in een reclameblok terechtkomt, kan je alle aangeprezen producten kopen om ze te bedanken, of overschakelen naar Eurosport. De sportzender zendt namelijk ook grote delen van de race uit, hoewel ze deze af en toe onderbreken om mannen in Spandex in beeld te brengen om een of andere reden.

Livestream

Er zijn verschillende betaalde Livestreams van internationale TV-zenders, maar als zunige Hollander (die ook gewoon de TV aan kan zetten) ga je natuurlijk liever voor graties. Voor zover wij weten heeft RTL dit jaar geen livestream voor internet-adepten, maar je kan wel terecht op het jijbuis-kanaal van Motul. Het fabrieksteam van Toyota heeft ook een aparte stream waarop je continu de TS050’s kan volgen.

Radio Le Mans

Als je naast het circuit een baguette met jam zit weg te kanen, of als je de nostalgische beleving op waarde weet te schatten kan je ook dit jaar weer luisteren naar Radio Le Mans. Met Theo Koomen in mijn oor, zo kwam ik de zomer door…Oh nee wacht, dat zijn dan weer die Spandex-jongens.