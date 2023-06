Tesla verbreekt Nürburgring-record met 7 seconden!

We zijn benieuwd wat ze hier bij Porsche van vinden. Tesla verbreekt het Nürburgring-record met maar liefst 7 seconden!

Records zijn er om verbroken te worden. Op de Nordschleife van de Nürburgring is dat niet anders. Normaliter is het Porsche dat aan het laatste langste einde trekt, maar vandaag is een record van hen de Zuffenhausers verbroken door een techbedrijf uit Fremont.

De auto in kwestie is uiteraard de Tesla Model S Plaid. De auto zette een rondetijd neer van 7:25. De bestuurder is nog onbekend, dus dan moet het wel The Stig zijn. In de categorie van elektrische productieauto’s is de Plaid daarmee de snelste auto. En ja, de Plaid is dus ook op de Nüburgring sneller dan de Porsche Taycan Turbo S.

De Model S Plaid heeft 1.020 pk tot zijn beschikking en enkele jaren geleden waren ze al bezig met het testen van de Plaid. Dat ging destijds gepaard met veel bombarie om vervolgens onverrichterzake huiswaarts te keren.

Tesla verbreekt Nürburgring-record met ‘standaard’-auto

Nu was Tesla juist vrij stil (net als de auto’s) en laten ze vooral weten wat het eindresultaat was. Nu moeten we uiteraard wel het een en ander in de juiste context plaatsen. Ten eerste was de Model S niet standaard. We zien namelijk geen standaardstoel, maar een racekuip met zespuntsgordels en een heuse rolkooi.

Ook was de Tesla in kwestie uitgerust met het Track Package. Dat betekent dat de standaard wielen vervangen zijn door lichtgewicht gesmede patta’s. De remmen zijn ook anders, met grotere schijven, blokken en klauwen. De banden zijn ook superzachte en plakkerige semi-slicks.

En daar komen we een beetje bij de crux van dit soort records tegenwoordig: het zegt niet zo veel, eigenlijk. Het betekent dat als je een Model S Plaid koopt, je het track pack moet selecteren (staat overigens niet in de Model S-configurator), een racestoel, rolkooi en zespuntsgordel erbij moet kopen én een topcoureur moet inhuren. Als je dat allemaal doet, kun je in de juiste omstandigheden. 7:25 halen.

Tesla zeker niet de enige die sjoemelt

De eerlijkheid gebied te zeggen dat veel fabrikanten dit doen. De auto’s waarmee ze de records zetten, zijn namelijk níet identiek aan de showroomauto’s. Nu is Tesla hierin niet de enige, ook de rondetijd van Porsche met de Tayrcan S was met keramische PCCB-remmen, semislicks, rolkooi, racestoel en zespuntsgordels.

Dan gaan we door met ziften, want is 7:25 wel zo snel eigenlijk? Het is een auto met 1.020 pk en veel modificaties. Eh, nee. Het is iets trager als een Mercedes-AMG GT63S 4-Door Coupé 4Matic (X290). Een auto met zo’n 400 pk minder. Dus met elektrische auto’s heb je wel wat pk’s nodig om die kilogrammen te compenseren.

Vergelijking met andere vierdeurs auto’s

Een ander dingetje: het gewicht is het grootste probleem. Lichtere auto’s met minder vermogen komen alsnog beter uit de voeten. Een Nissan GT-R (7:19), Ferrari 488 GTB (7:21) of Porsche 911 Turbo S (7:17) zijn sneller. Dat zijn echter allemaal coupés. Als we kijken naar auto’s met minimaal vier deuren, doet de Plaid het dus heel erg goed:

Een ander ding dat opviel, de Model S Plaid loopt niet harder dan 289 km/u. De ronde kun je hieronder bekijken:

