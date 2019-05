Krokodillenleer in je Tesla, mag dat?

Ethisch, eesthetisch, het maakt niet uit.

We hebben door de jaren heen heel wat merkwaardige interieurs gezien. Of het nu een gloednieuwe, moderne binnenkant in een klassieker betreft of juist een vreselijk wanstaltig samenraapsel van materialen en kleuren, bepaalde auto’s weten soms de totaal verkeerde snaren te raken. De Tesla in kwestie past vanaf vandaag ook in dat rijtje.

De volledig elektrische Tesla, die gevonden is op Reddit, is het tegenovergestelde van wat er normaal gesproken uit de fabriek komt rollen. Zeg wat je wilt over Tesla’s, als er iets is dat het bedrijf goed heeft bekeken, dan is het wel de manier waarop het zijn auto’s inricht. Dankzij het grote touchscreen in het midden van het dashboard zijn nagenoeg alle knoppen verdwenen. Bij de Model 3 is het zelfs iets te goed gelukt; die ziet er eigenlijk net iets te kaal uit.

Enfin, de Model S waarnaar we nu kijken is absoluut niet meer zo minimalistisch als hij ooit was. De binnenzijde is op ieder denkbare plaats gehuld in een of ander soort leder, vermoedelijk rund, maar met de looks van krokodil. Het is werkelijk afzichtelijk, en dan laten we de traanplaten vloerbedekking nog buiten beschouwing. Het is ons niet duidelijk wat het zootje heeft gekost, maar iedere cent hieraan uitgegeven is er één teveel.