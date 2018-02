New Stratos gaat toch in productie!

Vooral niet vergeten dat dit geen Lancia is, maar een reïncarnatie.

Het mag dan inmiddels alweer acht jaar geleden zijn, heel snel vergeten doen we de New Stratos niet. Wat ooit begon als een glorieus plan om de originele Lancia Stratos een waardige opvolger te geven, zakte binnen twee jaar (met wat hulp van Ferrari) dwars door zijn roze wolk zonder enige hoop op redding. Na een klein decennium blijkt er nu toch een oplossing te zijn gevonden.

De initiatiefnemer van het plan, Duits ondernemer Michael Stoscheck, geeft het stokje door aan Manifattura Automobili Torino (MAT) om de New Stratos daadwerkelijk in productie te laten gaan. De naam MAT doet waarschijnlijk ook een belletje rinkelen; het bedrijf werkte in het verleden aan de Apollo Arrow.

De twee bedrijven hebben gezamenlijk een plan opgetekend om, aanvankelijk, 25 bolides te bouwen. Ondanks dat er slechts 25 stuks gebouwd zullen worden, krijgt de New Stratos maar liefst drie verschillende varianten. De wagen komt er als daily driver, GT-racer en, jawel, Safari. De fijne details hebben we vooralsnog niet in handen, maar het klinkt als zalig recept.

Wat we wel weten is dat de New Stratos, vergelijkbaar met de oorspronkelijke onthulling, aangedreven wordt door ‘een motor’ die zo’n 550 pk produceert. De auto kreeg in eerste instantie de 4,3-liter V8 uit de F430 Scuderia waarop hij gebaseerd was, maar die is momenteel ietwat gedateerd. Daarnaast krijgt de New Stratos een onderstel waarmee je de meest uitdagende wegen kunt aanpakken zoals geen andere supercar dat kan.

De door Pininfarina getekende New Stratos zal volgende maand verschijnen op het Autosalon van Genève. We kruisen de vingers dat de New Stratos er in alle configuraties zal staan.