Officieel: dit is de Cadillac CT5, vervanger van de CTS

En het is een geslaagde sedan geworden.

Dikke sedans met fijne zescilinder motoren zijn in het Nederlandse landschap een zeldzaamheid. Dat is wel anders in Noord-Amerika. Vandaag de dag nog steeds, want Cadillac introduceert de gloednieuwe CT5. Deze auto komt de oude CTS aflossen en slaat een nieuw hoofdstuk in voor de Amerikaanse autobouwer op het gebied van luxe sedans.

De CT5 positioneert Cadillac onder het vlaggenschip CT6. Wat dat betreft een logische naamkeuze. In eerste instantie is er keuze uit twee motoren. Een twee liter turbo viercilinder motor en een twinturbo drieliter V6. Cadillac heeft nog niet bekend gemaakt hoeveel vermogen de motoren leveren. Vergelijkend met de CTS kun je ongeveer 268 pk voor de vierpitter en 420 pk voor de V6 verwachten. Standaard is er sprake van achterwielaandrijving, vierwielaandrijving is een optie. Zowel de vier-in-lijn als de V6 zijn gekoppeld aan een 10-traps automaat.

Het uiterlijk toont het huidige familiesnoetje van Cadillac. Het komt overeen met de looks van de huidige CT6, XT4 en XT6. Kopers krijgen de keuze uit een Sport of Luxury-pakket. De sport-versie (grijs op de foto’s) heeft een andere voorbumper en donkere achterlichten, terwijl de Luxury (rood op de foto’s) wat klassieker oogt met onder meer felrode heldere achterlichten. Helaas heeft de autobouwer geen duidelijkere foto’s van de auto vrijgegeven.

De nieuwe Cadillac CT5 zal gepresenteerd worden op de New York Auto Show. Caddy gaat de CT5 in de Grand River fabriek bouwen in Lansing, Michigan.