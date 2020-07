BREEK: 2 nieuwe Formule 1 races, waaronder Mugello

Een leuke verrassing in dit toch al ongewone kampioenschap. De Formule 1 gaat onder andere racen op Mugello!

Het is voor de organisatie passen en meten met de nieuwe kalender voor dit bijzondere Formule 1 seizoen. Zo hadden we afgelopen weekend de eerste race in Spielberg. Aankomend weekend zal er weer een Grand Prix verreden worden in Oostenrijk. Later dit seizoen vinden er nog meerdere races op één circuit plaats.

Grand Prix van Toscane

Er is dit seizoen tevens vernieuwing te bespeuren. Niet in vorm van Hanoi of Zandvoort, maar in vorm van Mugello. Dit circuit is in handen van Ferrari en zal in september worden gebruikt voor een raceweekend. In het weekend van 11, 12 en 13 september doet de Formule 1 het circuit van Mugello aan. Dat is een week na de Grand Prix van Italië op Monza.

Het is het vierde Italiaanse circuit waar een F1 race verreden zal worden. Naast Monza was de F1 in het verleden te vinden op Imola en Pescara. Mugello is normaal gesproken een circuit dat op de kalender van de MotoGP staat.

Long straights, fast corners and plenty of room for excitement 🙌



We can't wait to race at Mugello 😍🇮🇹#F1 pic.twitter.com/cttC3uOv3t — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Grand Prix van Rusland

De F1 heeft nog meer nieuws. Er is een tweede race toegevoegd aan de aangepaste kalender. Twee weken na de Formule 1 Grand Prix op Mugello strijkt het circus in Rusland neer. Sotsji is aan de kalender toegevoegd. In het weekend van 25, 26 en 27 september zal de Grand Prix van Rusland in Sotsji plaatsvinden.

Met deze ontwikkelingen staat de teller van races in 2020 voorlopig op 10.