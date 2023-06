Jaguar F-Pace (X761) 2016-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Jaguar F-Pace (X761)

We rijden vandaag in ons occasion aankoopadvies in de Jaguar F-Pace. De F-Pace moet het opnemen tegen concurrenten als de Audi Q5, de BMW X3/X4 en de Mercedes-Benz GLC.

De Jaguar F-Pace is een interessante auto. Het was de allereerste SUV van het merk. Met de introductie van de auto hoopten de Britten op het Porsche Cayenne effect. Die kwam plots op de markt en werd meteen het bestverkopende model van het merk. Dat is niet helemaal gelukt bij Jaguar, maar daarom is de auto niet minder boeiend.

Op de IAA in Frankfurt in 2015 werd de auto onthuld. Maar de oplettende Tour de France volger had de auto al in gecamoufleerde toestand tijdens de start van de tour in Utrecht kunnen spotten. De eerste exemplaren hadden een dikke V6, later volgden de diesels. De meest sappige versie volgde in 2018 met de komst van de Jaguar F-Pace SVR. Een sportieve topversie die door de Special Vehicle Operations afdeling van Jaguar Land Rover onder handen is genomen. Een 5.0 liter V8 met mechanische compressor en 550 trappelende paarden onder de motorkap. In 4,3 seconden naar de 100 en een nieuwprijs van 1,5 ton in ons BPM land.

In 2020 volgt een facelift. Al moet je de verschillen met een vergrootglas zoeken. Apple Carplay kwam erop en een nieuw gebogen 11,4 inch touchscreen deed zijn intrede. Belangrijkste voor ons land was de introductie van de P400e, een plug-in hybride die een 2.0 liter Ingenium viercilinder combineert met een elektromotor en er 404 pk uitperst. Zo’n 53 kilometer moet volledig elektrisch haalbaar zijn, na een technische update later dat jaar zelfs 65 kilometer.

Een Jaguar koop je natuurlijk sowieso niet louter en alleen met je hoofd (toch @nicolasr ?). Een klein beetje hulp van ons om je koppie erbij te houden is welkom. Dus hebben we een aantal aandachtspunten op een rij gezet om aan te denken als je een Jaguar F-Pace (X761) wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Jaguar F-Pace (X761) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Jaguar F-Pace (X761) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Qua carrosserie. Loop de auto even langs. Er wordt geklaagd over slechte bouwkwaliteit. Zo worden er veel gemopperd over de slechte pasvorm van panelen, vooral op de bumpers, motorkap en achterklep, waar flinke kieren mogelijk zijn. Let dus goed op bij het exemplaar waar je jouw zinnen op hebt gezet. Je wil alles toch netjes hebben als je Jaguar rijdt natuurlijk. Tenzij je echt houdt van de authentieke Britse maakindustrie uiteraard.

In de carrosserie is veel aluminium verwerkt. Top voor het totaalgewicht van de auto, maar dat maakt een winkelwagentje raken op de parkeerplaats bij de supermarkt wel kostbaar. Dure paneeltjes en moeilijk uit te deuken. Kijk ook even naar de lak, ook hierover wordt geklaagd qua afwerking.

Verder komen we nog tegen dat de onderste gedeeltes van de voorbumper en de wielkasten er vanzelf uit kunnen vallen. Zonder dat je een winkelwagentje raakt. Ook piepende en krakende portieren zijn helaas geen uitzondering.

Dan de achterklep. Die kan automatisch openen en schijnt dat ook nog wel eens uit eigen initiatief te doen. Check even op schade op de achterruit of klep, dan weet je al snel of je een F-Pace met eigen wil hebt.

Roest heeft soms vat op de lichtmetalen wielen en wiellagers. Let dus even goed op de staat van de velgen

Nog twee dingetjes, de slangetjes van de ruitensproeier raken nog wel eens los van het reservoir en de afdekking van het achterste sleepoog heeft ook de neiging om er vanzelf af te vallen. In ieder geval checken of het er allemaal wel bij zit.

Wat betreft het interieur. Ben je nou erg lang, of moet je ook wel eens van die pubers achterin vervoeren die harder groeien dan jij een grotere auto kan kopen? Doe jezelf een plezier en koop een exemplaar zonder panoramaschuifdak. Dan kun je gewoon drie man op de achterbank kwijt en kunnen ze gewoon rechtop zitten.

Onderstel

Het onderstel dan. De Jaguar F-Pace is optioneel te bestellen met adaptieve ophanging en op de SVR en de 3.0 liter diesel zit het er zelfs standaard op.

Over de remmen wordt wel wat geklaagd online. Remschijven lijken vatbaar voor roest en ook klachten over de pedaaldruk en lange pedalen bij remmen. Zeg maar dat het even duurt voor je het pedaal zover hebt ingetrapt dat de rem aangrijpt.

De achterwielophanging wil nog wel eens lawaaiig zijn. Luister tijdens de proefrit goed naar geluiden bij de achtervering. Daarnaast is de auto verkrijgbaar t/m 22 inch wielen. Bij die maat merk je toch wel dat de rit steviger wordt en minder comfortabel. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden zeg maar.

Wil je met je Jaguar F-Pace een flinke aanhanger trekken, let dan even op welk exemplaar je aanschaft. Het trekgewicht wisselt per model/motorisering en kan ook best tegenvallen voor de basismodellen (max trekgewicht 1.600 – 2.400 kilogram). Daarnaast zijn er klachten over de stekker bij de trekhaak, die wil nog wel eens niet goed blijven zitten.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. Alle F-Pace hebben vierwielaandrijving (behalve de instapdiesel) en 100 procent van het koppel kan naar de achterkant als de omstandigheden dat toelaten.

Hou je vast, op de vroegste exemplaren van de F-Pace met automaat kon de achterste aandrijfas te kort zijn. Met als gevolg dat die er onderuit kon vallen. Is natuurlijk allemaal netjes gefixt, maar misschien goed om te checken of dat ook echt gebeurd is als je een vroeg exemplaar op het oog hebt.

Elektronica

Dan over de elektronica. Geen occasionadvies zonder opmerkingen over het infotainment systeem lijkt het wel. Voor de facelift, standaard 8 inch touchscreen met een navigatiesysteem dat je kennelijk vooral binnendoor over B-weggetjes wil laten rijden van een paar jaar terug. Koppelen van je telefoon schijnt een drama te zijn. Kies voor een Jaguar F-Pace occasion van na de facelift, die heeft in ieder geval Apple Carplay en Android Auto én een groter gebogen touchscreen.

Overigens zijn er wel software updates uitgebracht voor dat originele systeem die verbeteringen zouden moeten brengen. Heb je dus een exemplaar van voor de facelift, kijk dan of die ook daadwerkelijk zijn geïnstalleerd. Pre facelift zijn er ook grotere schermen te vinden, maar niet persé met minder problemen.

Het virtuele instrumentenpaneel is ook gevoelig voor storingen en kan opeens blanco worden. Even alle schermen en dergelijke checken dus. Hier is ook een terugroepactie voor geweest, altijd even checken in het kentekenregister van de RDW of er nog terugroepacties open staan dus.

De parkeersensoren achter kunnen piepen, ook als er niets is… Een software update zou dit euvel verholpen moeten hebben.

Motoren

De Ingenium diesels hebben problemen met de olie. Olieverdunning is een voorkomend probleem en ijzer en aluminium deeltjes komen nog wel eens in de olie terecht en dat is niet goed. Daarnaast worden roetfilters veel gemeld. Die zijn soms meer dan eens vervangen.

Bij de 2.0 liter diesel, die je terug vindt in het hele Jaguar Land Rover aanbod, worden problemen met de distributieketting gemeld. Die wil nog wel eens uitrekken. Hoor je een ratelende geluid bij het starten van de motor dan is dit een teken van problemen met die ketting. Op tijd vervangen om serieuze motorschade te voorkomen.

Een ander probleem met de diesels kunnen defecte turbocompressors zijn. Zowel bij de enkele als de dubbele turbo uitvoeringen komt dit voor. Kan zelfs al bij lagere kilometerstanden. Soms hoor je eerst een fluitend geluid, een teken dat dit defect er aan zit te komen. Die defecte turbo vervangen is nog wel een klusje. De motor moet volledig gereinigd worden, net als de olietoevoer en het uitlaatsysteem, waarbij alle andere onderdelen die defect blijken te zijn of geblokkeerd, moeten worden vervangen om ervoor te zorgen dat de vervangende turbo niet op dezelfde manier defect raakt kort na montage.

De 3.0 liter V6 diesel kan problemen met de krukas hebben. Hoor je een kloppende geluid van de onderkant van de motor komen dan kan dit een teken zijn dat de krukas problemen heeft. Als die breekt is de motor wel afgeschreven.

Bij vroege exemplaren worden scheuren in de koelvloeistofreservoirs gemeld. Niet het enige probleem in het koelsysteem, ook de waterpomp van de 3.0 V6 en de 5.0 liter V8 is kwetsbaar. Gaan die stuk dan kun je een melding krijgen van een laag koelvloeistofniveau of je kunt bij de poelie van de waterpomp zien dat er een lek is. De waterpomp zit aan de voorkant van de motor, dus relatief makkelijk te vervangen. Bij de 3.0 liter exemplaren uit 2017 kan er ook nog eens een te lange bout gebruikt zijn om de waterpomp vast te zetten, wat dan weer een lek kan veroorzaken in de brandstofleiding…

De diesels hebben nog wel eens problemen met de AdBlue. De dieselmotor wil dan niet starten en het dashboard geeft een melding dat de AdBlue niet van voldoende kwaliteit is. In de praktijk kan dat ook betekenen dat het niveau van de AdBlue te hoog is. Wat gek genoeg ook kan gebeuren als er nog nooit AdBlue is toegevoegd of vervangen… Een beetje AdBlue verwijderen lost de foutmelding meestal op, maar vreemd is het wel.

Leuke weetjes, onder de motorkap vind je de mogelijkheid om de automatische transmissie handmatig te ontgrendelen en in Neutral te zetten. Dan kun je de auto dus toch verrijden ook al doet ie het niet.

Benzine

2.0 liter Ingenium viercilinder 250 pk (vanaf 2017)

2.0 liter Ingenium viercilinder 300 pk (2017 – 2020)

2.0 liter Ingenium viercilinder PHEV 404 pk (vanaf 2020)

3.0 liter V6 340 pk (tot 2020)

3.0 liter V6 380 pk (tot 2020)

3.0 liter Ingenium zes-in-lijn MHEV 400 pk (vanaf 2020)

5.0 liter V8 SVR 550 pk (vanaf 2018)

Diesel

2.0 liter E-Performance 163 pk (vanaf 2017)

2.0 liter 180 pk (tot 2020)

2.0 liter biturbo 240 pk (2017-2020)

2.0 liter MHEV 204 pk (vanaf 2020)

3.0 liter V6 300 pk (tot 2020)

3.0 liter zescilinder MHEV 300 pk (vanaf 2020)

Aanbod Jaguar F-Pace (X761) op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Jaguar F-Pace (X761) is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 70 exemplaren van de Jaguar F-Pace (X761) op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een diesel met ervaring voor 21.000 euro tot een 5.0 liter V8 SVR van net geen 97 duizend euro. Voor het totale aanbod van Jaguar F-Pace (X761) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Jaguar F-Pace (X761) P440e uit 2021, beschikbaar gesteld door Jaguar Broekhuis Utrecht.