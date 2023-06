We hebben weer een EV die onder de €45.000 duikt!

Wordt EV rijden dan eindelijk goedkoop? We hebben er weer eentje die onder de €45.000 duikt

Je hebt in het leven wat magische getallen. Bijvoorbeeld de ’14’. Het rugnummer van de legendarische Johan Cruijff. Of ’69’. Wat dat is, laat ik je graag zelf even opzoeken, er is wel het een en ander over te vinden op de interwebs.

Maar er is nog een nummer waar veel om te doen is de laatste tijd. 45.000. Dat is namelijk het bedrag waaronder een EV moet zitten om in aanmerking te komen voor de SEPP subsidie van €2950,-. En het zal je niets verbazen, steeds meer EV’s worden aangeboden onder die prijs.

Weer een EV te krijgen onder de €45.000

Ook Kia doet mee aan de prijsverlaging. Hun EV6 is namelijk vanaf nu leverbaar met een startprijs van €44.695. Da’s dus 305 ekkermannen onder de magische 45k. En dat betekent dat je dus bijna 3 rooien in je zak kunt houden als je zo’n auto koopt.

De snelle rekenaar weet dus dat je de zogeheten EV6 Light Edition al op de oprit hebt staan na achterlating van 43.045 piekies. Veel geld, maar iedere euro is meegenomen in deze steeds duurder wordende tijden.

Maar wat krijg je daar dan voor? Dat laten we de persmensen van KIA zelf even vertellen, want ondanks de uitgeklede prijs zit er nog best wel wat spul op.

De zeer rijke standaarduitrusting van deze achterwielaangedreven versie bestaat onder meer uit de dual curved 12.3” displays, een geavanceerd navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, een smart key, actieve rijbaanassistentie, adaptieve cruise control met navigatieondersteuning, snelwegassistentie en dual zone climate control. Ook standaard zijn luxe features zoals parkeersensoren rondom, DAB+ audio, 5 USB-aansluitingen, een achteruitrijcamera, stoelverwarming vóór en stuurwiel- en batterijverwarming. Kia, doet niet aan uitkleden

Welke ‘goedkope’ EV moet je nou kiezen?

Naast deze KIA EV6 -die 394 kilometer ver zou moeten komen-, zijn er zoals gezegd veel meer auto’s die onder de 45.000 euro zijn gedoken. De bekendste is natuurlijk de Tesla Model 3, die nu al onder de 40.000 piek is te krijgen.

Maar ook de Volkswagen ID4 is subsidiegerechtigd met een vanafprijs van 43.690 euro. Net als de Skoda Enyak voor €44.990 en de Volvo XC40 voor €44.995.

Kortom, de keuze is reuze en het zijn echt geen stumperds waar je tegenwoordig subsidie voor krijgt. Maar welke zou jij kiezen?

Ik denk zelf dat ik toch voor de EV6 zou gaan. Al is dit natuurlijk heen bindend aankoopadvies.

We zouden niet durven.