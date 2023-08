Ferrari ongekend fel: hardere straf voor overschrijden budgetcap

Ferrari stelt voor om een keiharde straf uit te delen aan teams die de budgetcap overschrijden.

Alles draait om geld en zo ook binnen de Formule 1. Om het nog een beetje eerlijk te houden is er een budgetcap. Elk team mag maximaal een X-bedrag besteden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat rijke teams niet iedereen en alles kopen en de kleinere teams naast het potje pissen. Ferrari is van mening dat als deze regel niet wordt nageleefd de consequenties aanzienlijk moeten zijn.

Ferrari over budgetcap

De baas bij het team van Ferrari, Fred Vasseur, heeft bij de FIA een ballonnetje opgelaten over de regels omtrent de budgetcap. Hij is van mening dat een overtreding hiervan een reprimande moet krijgen. Straffen dus die teams, als ze over de 140 miljoen dollar gaan!

De geruchten zijn dat er nu drie teams zijn die teveel geld hebben uitgegeven. En dat is tegen het zere been van Ferrari. In 2021 was het Red Bull die teveel had uitgegeven, maar de straf was te mild. Aldus Fredje in La Gazzetta dello Sport. Het voordeel dat een team heeft bij het meer uitgeven van geld, is een sportief voordeel. Hij is dus van mening dat de straf ook op sportief vlak moet zijn. En dus geen boete.

Boete heeft geen zin

Een boete is leuk en aardig, maar kan je incalculeren. Kost even wat geld, maar je hebt wel een aanzienlijk voordeel. Fred zegt dat je bij voetbal ook geen boete krijgt, maar een rode kaart als je vals speelt. En/of een schorsing. Goed punt, dat wel. Ook de tien procent ‘korting’ in de windtunnel die teams als straf kunnen krijgen is een lachertje, aldus de topman. Het werk is dan toch al gedaan.

Duidelijk, maar wat dan? De FIA moet volgens Fred een boodschap afgeven. Een drastische maatregel waardoor teams zich kapot schrikken, dan doen ze het in de toekomst niet meer. Hij stelt voor om teams die de cap overschrijden er voor één jaar uit te schoppen.

Zou toch lachen zijn als blijkt dat Ferrari een van de teams is dat over het budget heengaat. Maar vermoedelijk is dat niet zo, want waarom zou je anders dit soort uitspraken doen? Maar, is het een eerlijk voorstel dat hij doet of niet? Laat het ons weten in de comments.