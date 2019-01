Amateur wint hagelnieuwe BMW na vier rake worpen

Kijk, dat zijn de betere cadeaus.

Het kan maar net zo’n dag zijn dat alles samenkomt. In de ochtend, op weg naar kantoor, pak je alle groene lichten, op werk knal je als een geoliede machine en in de avond schuift de liefde van je leven je favoriete maaltijd voor je neus. Dan in de avond, de gepassioneerde basketbalfan die je bent, bezoek je de wedstrijd van je thuisteam. Ineens word je uitgedaagd om zelf een paar ballen te werpen.

De Amerikaanse Wayne Hanlin bevond zich recentelijk in zo een situatie, toen hij een wedstrijd bezocht van de University of Louisville. Halverwege de wedstrijd, in de pauze, had de lokale BMW-dealer een uitdaging georganiseerd waarmee één van de toeschouwers mogelijk een gloednieuwe X3 kon winnen.

De uitdaging is in theorie relatief simpel, maar in uitvoering nog een behoorlijke klus. Onmogelijk zelfs, voor velen. BMW of Louisville vroeg de uitgekozen persoon allereerst een lay-up te maken, om vervolgens een vrije worp, een driepunter en een zogenaamde ‘half-court shot’ te scoren. Hoewel zeker niet foutloos slaagde Hanlin er uiteindelijk tijdens het afgaan van de zoemer in om de bal over het half veld en in de basket te werpen. BAM!

De oplettende kijker zal hebben opgemerkt dat Hanlin de beslissende bal net na het afgaan van de zoemer gooit, waardoor hij de uitdaging in feite niet heeft weten te voltooien. Echter, de BMW-dealer vond de prestatie dusdanig indrukwekkend, dat het alsnog besloot Hanlin de gloednieuwe X3 te overhandigen. Het is niet precies duidelijk welke uitvoering de gelukkige zal krijgen, maar sowieso krijgt hij binnenkort een SUV t.w.v. ruim 40.000 dollar voor de deur. Hieronder bekijk je de video.