Jammer joh: krachtigste Golf GTI ooit grijpt naast het ‘Ringrecord

Volkswagen heeft de GTI meer power gegeven, maar blijkbaar niet genoeg.

Het wordt steeds makkelijker om het ‘Ringrecord voor voorwielaangedreven auto’s te verbreken, zou je denken. Er zijn namelijk nauwelijks fabrikanten die nog investeren in echte hot hatches. Volkswagen is zo’n beetje de enige, maar tóch grijpen ze naast het FWD ‘Ringrecord.

Ze hebben wel een dappere poging gedaan, met de gloednieuwe Golf GTI Edition 50. Dit is alweer een jubileummodel van Volkswagen. Het is één groot feest bij Volkswagen, want ze vieren ook al het 50-jarig bestaan van de Polo en het 75-jarig bestaan van de Transporter. Dat deden ze in beide gevallen met een vrij laffe special edition.

De Golf GTI Edition 50 is wat minder laf, want deze heeft zowaar meer vermogen. We weten alleen niet hoeveel, want deze special edition wordt pas 20 juni officieel onthuld. Volkswagen verklapt alleen dat het de krachtigste productie-Golf GTI ooit wordt. Dat betekent: meer dan 300 pk.

Ook al is de auto nog niet onthuld, ze hebben wel alvast een recordpoging gedaan op de Nordschleife. Volkswagen verkondigt triomfantelijk dat de Golf GTI Edition 50 het snelste productiemodel van Volkswagen is op de Nordschleife… Kijk, dat is een record wat niemand ze meer gaat afpakken.

Wat ze hiermee eigenlijk zeggen: we hebben NIET het record voor voorwielaangedreven auto’s verbroken. Dat is het record wat er echt toe doet voor hot hatches. Of eigenlijk deed. Volkswagen, Renault en Honda hebben er jarenlang om gestreden, maar die tijd is voorbij. Wel is de Civic Type R nog steeds de recordhouder, met een tijd van 7:44.88. De Golf GTI Edition 50 kan daar niet aan tippen, met 07:46.13.

Een belangrijk verschil is dat je de Civic Type R binnenkort niet meer kunt bestellen. De Golf GTI is straks dus wel de snelste voorwielaangedreven hot hatch die je daadwerkelijk kunt kopen. Om de eenvoudige reden dat het de enige in zijn soort is.