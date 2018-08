Deze Alfa Romeo configurator is retro-tastisch

Dit mogen ze voor meer youngtimers maken!

We doen het allemaal weleens: een beetje pielen met een online configurator. Niet omdat je daadwerkelijk die auto gaat bestellen, maar omdat je wil weten hoe krankzinnig duur je een Audi A4 kunt samenstellen, bijvoorbeeld. Of om te kijken wat de meest smaakvolle combinatie is voor die Ferrari die je aan je fictieve garage wil toevoegen. Alleen even opletten dat je er niet te lang mee bezig bent, want dat vindt de baas niet leuk.

Tenzij je voor AutoBlog mag werken. Dan zijn al die verloren uurtjes configureren geen enkel probleem, zolang er een leuk artikel tegenover staat. Maar vandaag komen we erachter dat @autoblogger zelf ook fervent liefhebber is van auto configurators. Net zoals zijn smaak qua bittergarnituur houdt de grote AB-baas alleen van ander soort configurators.

Hij kwam met deze Alfa 164 aanzetten. Een groot Alfa Romeo devoot wilde ervaren hoe het is om een 164 te configureren. In plaats van bij de pakken neer zitten, is hij aan de slag gegaan met het maken van heuse Alfa Romeo configurator. Toegegeven, het is niet de meest uitgebreide configurator, maar goed. Laten we hopen dat er meer modellen bijkomen. Die kans lijkt erin te zitten, want aan de beschikbare velgen te zien komen de 156 en 159 er nog bij. Zelf je Alfa Romeo 164 samenstellen? Klik dan HIER.