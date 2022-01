The Collectables – BMW M5 F90

Een praktische daily driver of een sportauto? We zoeken het nog een keer voor je uit.

Als je op zoek bent naar de ultieme sportsedan dan kan je niet om de BMW M5 heen. Natuurlijk kan je ook refereren aan de Mercedes E63 AMG, maar de letters M5 staan nu al meerdere generaties synoniem voor het beste wat Beieren aan snelle sedans voortbrengt. Ook al heeft BMW zijn M modellenlijn verder aangevuld met modellen als de M6, M8, M4, M2, de M5 is altijd die powersedan gebleven.

We spreken over meerdere generaties, want we zijn al weer bij de 6e generatie aanbeland. En meer nog dan bij vorige generaties is de nieuwste M5 geschikt als daily driver, zonder de sportieve basis te verliezen. Best knap van die Duitsers!

De zesde generatie bracht ook M xDrive. Dat klinkt misschien als slecht nieuws. Maar er is zeker nog een party modus bij de F90 M5 generatie. Want met een druk op de knop wordt het een achterwielaangedreven auto. Dan moet je wel de ESP uitzetten. Dat doe je dus alleen als je er de ruimte voor hebt. Maar goed dat spreekt voor zich natuurlijk.

Wouter gaat vandaag op pad met een BMW M5, een 2018 exemplaar van de F90 generatie.

De veiling van deze Collectables BMW M5 F90 staat nu live.

