1.200 pk sterke Trackhawk geeft nieuwe betekenis aan het woord zuinig

Je moet het ze nageven, die Amerikanen weten wel hoe je een goede V8 bouwt. Natuurlijk zijn er in Europa voldoende fabrikanten die een V8 produceren, maar het is het handelsmerk van een uitstekende Amerikaanse auto. De Jeep die je op de foto’s ziet is daar het rijdende bewijs van.

Naast EV’s hebben we deze week ook een paar SUV-monster van FCA voorbij zien komen. Het begon met deze verrassend betaalbare Grand Cherokee SRT (465 pk) op grijs kenteken. Gisteren kwam deze Dodge Durango voorbij met een Trackhawk motor in het vooronder. Voor nu is het driedubbel genieten met een extreem sterke Trackhawk van Ferrada.

Of Ferrada ook de tuning heeft uitgevoerd, betwijfelen we. Ferrada is in eerste instantie een fabrikant van velgen. Gezien de specificaties denken we dat het een kit van Hennessey is, want deze Trackhwak levert namelijk 1.200 pk. Daarmee kun je elke Urus bij de verkeerslichten een fraai setje van vier vuistdikke uitlaten laten zien.

Ondanks het gigantische vermogen, is de styling niet over de top. Uiteraard staat de getunede Trackhwack lager op zijn buik. De velgen zijn natuurlijk een hoogtepuntje. Ze zijn 11,5 x 22 inch groot. In Appelscha kunnen ze er een redelijk zwemvijver van maken. Ook is het koetswerk wat uitgeklopt en de achterlichten donkerder gemaakt. Betreft het zuinige: het is de zuinigste 1.200 pk sterke SUV die we kennen. Toch mooi meegenomen. Zet de speakers even op luid en geniet van onderstaande video: