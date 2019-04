Deze A35 AMG is niet sneller, maar langer

Zoals Cruijf zou zeggen: Da's logisch.

Laten we even beginnen met logica. De Mercedes-Benz A-Klasse is niet de ruimste auto in zijn klasse. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het is typisch zo’n yuppen-mobiel die je rijdt alvorens je overgaat tot duplicatie. De A-Klasse sedan veranderd daar vrij weinig aan. Ja, de auto heeft een grotere kofferbak, maar de ruimte op de achterbank is nog altijd vrij beperkt.

Nog meer logica. Over het algemeen zijn Europese mensen vrij groot van stuk. Met name in Europa zijn de mensen behoorlijk lang. Daarentegen is de gemiddelde lichaamslengte van een inwoner van China een stuk kleiner. Ergo: je zou denken dat auto’s in Europa groter zijn en in China kleiner.

Niets is minder waar, want in China worden veel auto’s met een lange wielbasis verkocht. Het nieuwste voorbeeld van vandaag is de Mercedes-AMG A35 L AMG. De standaard A35 AMG sedan heeft een wielbasis van 2,73 meter, bij de A35 L AMG is de wielbasis 2,79 meter. Die extra centimeters zijn komen allemaal ten goede aan de achterpassagiers.

In technisch opzicht is het ‘gewoon’ een A35 AMG. Dat betekent een 2.0 viercilinder turbomotor die 306 pk en 400 Nm levert. Deze krachten worden via een zeventraps automaat met dubbele koppeling overgebracht aan alle vier de wielen. De 0-100 km/u sprint neemt minimaal 4,9 seconden in beslag. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De A35 AMG L wordt door Beijing Benz Automotive Co in China geproduceerd.

De A35 L AMG is standaard voorzien van het ‘Night Package’, 19″ zwarte lichtmetalen velgen en achterspoiler. Om het geheel een beetje kitscherig af te maken (het is immers een AMG), prijkt er een AMG-logo op de C-stijl.