PSA gaat zijn busjes moderner maken

Lekker met je tijd meegaan, heet dat.

Elektrisch rijden neemt overal toe. Niet alleen bij personenauto’s, ook bij bedrijfswagens komt het telkens meer voor. Veel merken hebben op dit moment al een elektrische bedrijfswagen in het aanbod of zijn er bezig met een of meer.

Zo ook bij PSA. De drie automerken die onder PSA vallen, te weten Opel, Peugeot en Citroën hebben ook een bedrijfswagen divisie. Zo zijn de Citroen Jumpy, Opel Vivaro en Peugeot Expert exact dezelfde auto. Van dit olijke trio (eigenlijk een kwartet als je de Vauxhall Vivaro meerekent) komt er ook een elektrische variant. Dat meldt PSA.

Het concern is niet heel erg scheutig met informatie (of afbeeldingen), maar wat wij hebben gekregen delen wij graag met u. Het begint bij een accupakket van 50 kWh. In de WLTP moet deze variant goed zijn voor zo’n 200 km. Er komt ook een versie met 75 kWh, waarmee een actieradius van 300 km mogelijk is.

Nu lijkt 300 km nog altijd niet bijster veel. Op zich is de keuze wel te verklaren. Voor langere afstanden is diesel een ‘verstandigere’ keuze. Het verschil in rendement is op hogere snelheid kleiner dan bij lagere afstanden. Dus voor de koerier die 750 km op een dag rijdt: dit is waarschijnlijk niet je nieuwe auto van de zaak.

Aan de andere kant, er zijn voldoende bedrijven die in stedelijke gebieden en ook gebruik maken van een bedrijfswagen. Dan is een elektrische bedrijfswagen juist wel erg handig. Er is immers geen directe uitstoot in het stadsgebied en zo’n elektromotor excelleert op lage snelheden met veel stoppen en accelereren. Voor PSA heeft het in elk geval toekomst. Het Franse concern heeft namelijk ook aangegeven dat alle bedrijfswagens in 2025 geëlektrificeerd zijn.

Van boven naar onderen:

Citroen Jumpy X Le Coq Sportif ’17

PSA “Camionnette Generique” ’19

Peugeot Expert LWB ’17

Opel Vivaro Van 4×4 by Dangel ’19

