Je gaat deze Toyota NOG vaker tegenkomen in Nederland

En minder geinige hatchbacks…

Ik ben gewend dat populaire zaken onder de jongeren op den duur verpest worden doordat volwassenen jong willen lijken en gaan meedoen. Kijk maar naar Hyves of Facebook. Het tegenovergestelde gebeurt weleens in de mobiliteit. Zo begonnen senioren met elektrische fietsen en zie je nu vaak genoeg ook jongeren op een e-bike. En de crossover-gekte? Die begon bij mensen op leeftijd die lekker hoog willen instappen.

Het lijkt erop dat we in Nederland alleen nog maar meer van dat soort saaie auto’s gaan zien en minder leuke, sportieve bakjes. Dat komt door de rijbewijsverdeling in ons landje. Het CBS heeft uitgezocht wie er in Nederland allemaal een rijbewijs hebben. Begin dit jaar waren dat bijna 11,8 miljoen.

Minder jongeren bezitten een ribba

Op 1 januari 2025 hadden ruim 201.000 Nederlanders van 17 tot 20 jaar oud een rijbewijs B. Dit is 32 procent van alle Nederlandse jongeren. Vorig jaar lag dat aantal 2,3 procent hoger en in 2019 zelfs 9,8 procent hoger. Dat is de grootste daling van rijbewijsbezit van alle leeftijdsgroepen. Zou het iets te maken kunnen hebben met de puinhoop bij het CBR?

Meer ouderen met een rijbewijs

Waar de jongste bestuurders afnemen, blijven ouderen alleen maar langer autorijden. Begin dit jaar had 64,9 procent van alle 75-plussers een rijbewijs. In totaal zijn dat ruim 1,1 miljoen oudjes. Dat is 5,1 procent meer dan in 2024 en een forse 45,7 procent meer dan in 2019.

Ook de iets jongere ouderen hebben een rijbewijs. 90,2 procent van de 60- tot 70-jarigen heeft een autorijbewijs. Dit is het hoogste percentage van alle leeftijdsgroepen. 87,5 procent van de 50- tot 60-jarigen heeft een rijbewijs. Zij doen dus ook erg leuk mee.

Waarom hebben meer senioren een rijbewijs?

Het CBS heeft een verklaring voor de groei aan seniorenautomobilisten: ”Dit komt doordat 75-plussers relatief vaker een rijbewijs hebben dan vroeger, maar ook omdat er beduidend meer 75-plussers zijn.” Door die vergrijzing zul je vaker de Toyota hieronder tegenkomen.

Het RDC onderzocht welke auto’s onder 65+’ers het populairst was. Dat bleek de Toyota Yaris Cross te zijn. Ook 56- tot 56-jarigen kopen de hoge Yaris het vaakst. Senioren houden wel van een Aziatische auto. Op nummer 2 staat de Hyundai Kona gevolgd door de Kia Niro, Toyota Yaris en Suzuki Ignis. Jongeren kopen liever een hatchback – zoals de Clio, Yaris, Picanto – of een Tesla. Of een andere elektrische auto.