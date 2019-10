Je kunt de Panamera dus wél ‘verpesten’ bij TopCar

De vorige keer kwam TopCar met een verrassend mooie Panamera op de proppen. Deze keer is het toch een beetje anders, om een paar redenen.

Alles heeft zo zijn segmenten. Zo is de hardwerkende Jan Modaal enorm blij als hij een Golf kan betalen in plaats van een Polo. Terwijl de zakenman juist blij is wanneer er een BMW 5 Serie voor de deur staat. Als je een vierdeurs auto zoekt dan is één van de ‘hoogtepunten’ momenteel de Porsche Panamera. Maar goed, vanaf een Polo, Golf of 5 Serie is er altijd meer te wensen. Bij een Panamera wordt dat lastiger. Omdat men graag uniek wil zijn of altijd meer wil, moet je dan met gekke dingen op de proppen komen. Gelukkig snappen veel tuners die wens en zijn er een hoop plekken waar je alsnog een Panamera even net iets dikker kan maken. TopCar, bijvoorbeeld

De vorige keer dat we een Panamera van TopCar behandelden, was het een aangename verrassing. De tuner, meestal niet gek van een beetje extra heftige visuele modificaties, is subtiel te werk gegaan op de blauwe variant van de limo-Porsche. Hier en daar wat kleine koolstofvezel onderdelen en velgen en dan heb je het wel gehad. Subtiel en smaakvol zijn niet de twee woorden die te binnen schieten bij de laatste creatie van TopCar.

Ter context: de bodykit kennen we. De TopCar Panamera GTR Edition is de versie die je wil hebben als opvallen je ding is. De nieuwste TopCar GTR Edition brengt op dat gebied én een ander gebied verwarring.

Ten eerste: het is de Panamera met lange wielbasis. Voor als je comfortabel achterin wil zitten, maar daarmee wel de proporties (vooral de wielbasis) om zeep te helpen. Maar goed, voor een zakelijke auto is dat te begrijpen. Dat brengt ons wel bij punt twee: door de zwarte laklaag met het grote aantal visuele modificaties in koolstofvezel is er niks zakelijks aan de TopCar GTR. Waarom je de LWB-versie zou willen gebruiken snappen wij dus niet helemaal. Ten derde, als je eenmaal bezig bent dan moet je ook gewoon all the way gaan. Niet de standaard Porsche-velgen eronder laten: echt bijpassend is het niet namelijk.

Goed, om te voorkomen dat we te kritisch worden: het is wel goed gedaan. Als dit de vraag is van de markt, dan moet het maar. Vooral op detailniveau steekt de TopCar GTR goed in elkaar: bij de achterdeuren bijvoorbeeld. Door de verbrede wielkast moest de deurgreep het veld ruimen en die is vervangen door een verzonken ‘Aston Martin-deurgreep’. De badging, normaal staat er in de verlichting Porsche in blokvormige letters en dan in ‘handschrift’ Panamera. Dat is veranderd door ‘Panamera’ en ‘GTR Edition’ in dezelfde lettertypen, alsof het nooit anders is geweest. En oké, velgen kan je zelf ook nog wel bestellen.

Een getunede Panamera LWB is wat ons betreft een contradictio in terminis. Je moet het dus maar willen, je sedan die je waarschijnlijk om zijn zakelijke inzetbaarheid hebt gekocht veranderen in een totaal niet zakelijke wagen. Doe ons maar de korte wielbasis. Of een 911.