Leaserijders opgelet: datum nieuwe Skoda Octavia genoemd

Maar als je een middenklasse pakezel of sedan zoekt voor een zacht prijsje, ben je ook welkom.

Het wereldje der autolease, voor de één een gruwel, voor de ander de uitkomst. Gezien het feit dat nieuwe auto’s vrij duur zijn, terwijl je ze voor een maandelijks bedrag wél kan betalen, is het logisch dat men valt voor lease. Goed, dat is een andere discussie. Een auto die het al jaren goed doet in de Nederlandse lease is de Skoda Octavia. Meestal als stationwagon is dat een helemaal niet dure auto met een voordelig motorenaanbod, waardoor je voor een prikkie toch een vrij grote auto hebt. De kritiek is dan ook vaak dat de Octavia wel heel degelijk (lees: saai) is. En als je hem kaal bestelt, dan geef je ook gelijk een nieuwe dimensie aan kaal. Om te benadrukken dat Skoda zijn doelgroep wel begrijpt doen ze niet aan namen zoals ‘Style’ of ‘Intense’. Nee, de kale Octavia heet ‘Business Edition’.

Tot zo ver de Octavia en zijn rol in Nederland: het is letterlijk en figuurlijk bijna tijd voor iets nieuws. Het uitgaande model is alweer sinds 2013 onder ons en heeft halverwege zijn leven één facelift gehad. Om toch nog even een keer terug te komen op de Octavia zelf: de ‘gesplitste’ koplampen hielpen het design een controversieel en/of bijzondere touch te geven, toch blijft de auto niet bijster inspiratievol. Sorry Skoda, maar de Octavia is gewoon een uiterst, eh, degelijke auto.

We dwalen af. Leaserijdend Nederland mag waarschijnlijk over niet al te lange tijd hun oude Octavia inleveren en er is goed nieuws: over niet al te lange tijd mag je hem gewoon weer inleveren voor een nieuwe Octavia. De nieuwe vierde generatie van de grote Skoda wordt volgens het Spaanse AutoBild.es op 11 november onthuld. Op Sint Maarten dus: kroost blij, jij blij. Overigens is dat net na de Golf, die op 24 oktober getoond wordt.

We weten nog niet bizar veel over de Octavia 4, maar als je de laatste rits midrange VAG-motoren onder een Superb-achtige koets inbeeldt, kom je al een heel eind. Een dergelijk recept moet je niet veranderen, dat hebben ze bij Skoda wel begrepen. We nemen de 11de nog even met een korrel zout, maar het zou goed kunnen. De auto doet al zo lang zijn rondjes in camouflagepyjama dat het wel eens tijd wordt.