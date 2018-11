Kirschtorte! Porsche hakt knoop door over F1 deelname

Drie keer raden...

Inderdaad, ze doen het gewoon weer niet. Porsche blijkt opnieuw de eeuwige tease te zijn en zwicht niet voor de charmes van de F1, zelfs niet nu het circus naar Zandvoort komt. De F1-comeback van het merk, dat ondanks het feit dat ze nu vooral Q5jes en Q7’s bouwen nog steeds geldt als een van de toonaangevende sportieve automerken die deze wereld rijk is, hangt al jaren in de lucht. Doch net als vaak het geval is bij donkere wolken die op racedag boven het circuit hangen, wil de regen maar niet vallen. Wat dat betreft komt de strategie van Porsche overeen met die van deze vrouw uit een Porsche-reclame.

Als we teruggraven in ons archief komen we bijvoorbeeld een bericht tegen uit 2007 dat feitelijk dezelfde inhoud heeft als dit bericht: na lang wikken en wegen hebben ze bij Porsche besloten dat F1 deelname op dit moment niet in het bedrijfsplan past. Dit harde nieuws was al min of meer naar buiten gebracht door de FIA in de vorm van Jean Todt, maar volgens Auto-Motor-und-Sport is nu ook vanuit de krochten van het hoofdkwartier in Stuttgart verklapt dat het echt niet gaat gebeuren. Niet alleen dat: het hele project rondom de Hochleistungseffizienzmotor wordt abgeschossen. Dat betekent tevens dat de 919 Evo niet meer verder zal evolueren. Das ist aber schade.

Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat VAG nu onder leiding staat van Herbert Diess en dat deze nieuwe CEO, zoals afgelopen week bleek, liever de hand op de knip houdt. Een peperduur F1-avontuur zit er daarom niet in. Daarbij zijn er ook nog andere factoren die waarschijnlijk een rol spelen bij deze beslissing, zoals het feit dat de huidige vier motorenfabrikanten er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat de MGU-H uiteindelijk toch behouden zal blijven. Deze dure en voor straatauto’s feitelijk irrelevante techniek maakt het voor nieuwe binnenkomers een stuk minder interessant om een motor te ontwikkelen.

De hele geschiedenis past wel in het verhaal van Porsche in de F1 tot nu toe. Het op Le Mans zo succesvolle merk heeft er eigenlijk nooit voor gekozen vol in te zetten op de koningsklasse van de autosport. In 1962 pakten de Duitsers hun enige zege onder eigen naam met Dan Gurney in de Grand Prix van Frankrijk. Aan het eind van dat seizoen stopten ze prompt met de F1 activiteiten. Medio jaren ’80 werden de grootste successen gehaald samen met McLaren, maar de motor heette toen TAG omdat Porsche ook toen zelf de kosten al niet wilde dragen voor de ontwikkeling van het blok. In 1991 werd er dan toch een poging gewaagd om onder eigen naam een nieuwe V12 te leveren aan het team van Footwork, maar dat werd een gigantische afgang.

De kans om revanche te nemem op die laatste gebeurtenis zal dus nog even op zich laten wachten. Dat gezegd hebbende zal het vast niet lang duren dat er wederom geruchten ontstaan over een nieuwe F1 comeback van Porsche. Misschien 2026 ofzo?