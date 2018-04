Je wint 2,7 miljoen euro in een casino, wat koop je?

Een willekeurige Nederlander staat voor een lastige keuze.

De ironie van het gokken is dat het, veelal, juist de sporadische spelers zijn die er met het grote geld vandoor gaan. Dit uiteraard tot grote ergernis van de schlemiele gokverslaafden. Dergelijke gebeurtenissen worden alleen maar prachtiger, door het feit dat wanneer er eindelijk eens een prijs valt, deze bij uitstek van astronomische proporties is.

Het Holland Casino in Eindhoven was gisterenavond het toneel van precies zo’n incident. Een man bracht zijn avond door op een speelautomaat waarbij, per keer, slechts vijf euro ingezet hoeft te worden. Je voelt hem al aankomen, niet? Jawel, na een onbekend aantal keren was het raak en kreeg de man liefst 2.781.929,10 euro mee naar huis. Direct en in zijn geheel, overigens, want de jackpot van het spel Mega Millions is belastingvrij. Hoplakaas!

We weten momenteel weinig tot niets over het gelukkige figuur, maar ieder weldenkend mens in zijn situatie zal de afgelopen 24 uur zowel in extase als diep in gedachten hebben doorgebracht. Je kunt het doodsaai opzij zetten en investeren (a.u.b. niet in Bitcoin) zodat je er op je oude dag nog van kunt genieten, maar wat is daar nu leuk aan? Precies, helemaal niets. Geld moet rollen, en wel nu!

Daarom bij deze de vraag aan jullie: mochten jullie je in zijn fortuinlijke positie bevinden, wat zou er dan op je oprit verschijnen? Je kunt het heel inspiratieloos uitgeven aan één waanzinnig dure auto, maar je kunt je geld ook op meerdere paarden zetten en een stel goedkopere, maar minstens zo gave klassiekers op de kop tikken. Je bent helemaal vrij in je keus, dus we zijn benieuwd waarmee jullie op de proppen komen. Laat je creativiteit de vrije loop!

Beeld: Lamborghini Centenario, via @jeffreyderuiter