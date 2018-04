Jij wilde een ‘shoey’ doen? Dat wordt betalen, vriend!

De zakenwereld is een harde wereld.

Nu dat Liberty Media langzaam maar zeker haar draai heeft gevonden als kapitein van de Formule 1, kunnen we wel stellen dat de Amerikanen het bepaald niet verkeerd aanpakken. Het mediabedrijf wil de sport niet alleen sensationeler maken, ze zetten tegelijkertijd keihard in op social media en hebben zelfs een heuse streamingdienst in de pijplijn zitten. Meer dan genoeg ideeën, dus, maar af en toe zit er een twijfelgevalletje tussen.

Dit blijkt maar weer uit documenten van de World Intellectual Property Organization (WIPO), waarin staat dat Liberty Media sinds kort de rechten bezit op de term ‘shoey’. Wie langer dan afgelopen weekend naar de Formule 1 kijkt, of simpelweg een obscure kennis heeft over Australische cultuur, zal de term ongetwijfeld kennen. Het gebaar is door Daniel Ricciardo gepopulariseerd. De Australiër begon het drinken van Moët uit zijn pantoffels in eerste instantie bij podiums, maar nadat hij daadwerkelijk wedstrijden begon te winnen, beperkte hij de handeling tot zijn zeges. Niet dat het heeft mogen baten. Recentelijk moest hij onder het mes om zijn zwaar ontstoken lip te laten behandelen.

Enfin, het zijn een stelletje gewiekste zakenlui, daar bij Liberty Media. De Amerikanen hebben de ‘shoey’ dus als handelsmerk laten registreren, zodat ze iedere andere instantie die de triomfantelijke overwinningsdans wil gebruiken om handelswaar en goodies te verkopen aan het spit kunnen rijgen. Formule 1 kan echter niemand verbieden een ‘shoey’ te doen, maar het heeft wel de rechten op de term wanneer deze op prullaria als mokken, flessen en beeldjes terechtkomt. Liberty Media probeerde de rechten eveneens te verkrijgen voor kleding, maar een Australisch bedrijf was hen al voor.

Het is een slimme zet, daar we verwachten dat Daniel Ricciardo ons nog lang zal vermaken met zijn knappe vaardigheden. Formule 1 denkt overduidelijk hetzelfde, dus sta niet gek te kijken als er binnenkort ineens allerlei officiële merch opduikt met zijn gigantische grijns en een met champagne gevulde schoen erop.