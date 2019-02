AC Schnitzer waagt zich aan de BMW X4

Het eindresultaat is... twijfelachtig.

De BMW X4 mag dan absoluut geen publieksfavoriet zijn als het gaat om zijn markante ontwerp, bij de tuners valt de auto aardig in de smaak. Met name de laatste tijd proberen dergelijke bedrijven de “Sports Activity Coupé” bij te punten. Ditmaal is het AC Schnitzer dat zich aan het model waagt.

De huistuner van BMW-producten is aan de slag gegaan met twee verschillende uitvoeringen van de X4. Allereerst voerde het de minder krachtige motor in de xDrive30d op van 265 pk naar 315 pk, daarnaast werd ook het vermogen van de sterkere M40d, die normaal gesproken 326 pk produceert, verhoogd naar 380 pk. AC Schnitzer wilde niet verklappen wat het met het koppel had gedaan. Zonde, want aangezien het in beide gevallen om dieselmotoren gaat, zal hier ongetwijfeld een aardige toename bemerkbaar zijn.

Als het lijkt alsof de BMW X4 iets minder log voor de dag komt: dat kan zeer goed. AC Schnitzer heeft de auto namelijk verlaagd (20 mm voor, 25 mm achter) door een nieuwe ophanging te monteren. Hiermee moet de X4 het bochtenwerk beter aan kunnen vallen. De tuner heeft daarnaast ook de buitenzijde aangepakt, door een ietwat misplaatste achtervleugel, zijschorten en een nieuwe voorbumper toe te voegen. Binnenin vinden we tenslotte ook nieuwe materialen, al krijgen we hier geen beeld van.