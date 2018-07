JLR registreert de naam ‘Road Rover’, maar wat is het?

De Road Rover komt steeds dichterbij het productiestadium.

Jaguar-Land Rover (JLR) is lekker bezig. Het concern is niet meer volledig Brits (ze halen geld uit een Indiaas laatje) maar blijft nog wel gebruik maken van iconische Britse modellen. Zo wordt de Range Rover nog steeds gebouwd, in ondertussen vier vormen. Voor de wat minder ‘trendy’ personen is er nog het originele Land Rover, die momenteel alleen de Discovery en Discovery Sport bieden.

Goed, Land Rover focust zich dus op SUV’s, die momenteel belangrijker zijn dan ooit. Vreemd dus dat JLR in de omgekeerde wereld de naam ‘Road Rover’ registreert. Je zou zeggen dat ‘straatversies’ van Land Rovers gewoon Jaguars zijn, maar kennelijk is er ruimte voor een minder terreinwaardige Land Rover. Wat voor niche de auto gaat vullen, of hoe hij eruit komt te zien, is vooralsnog niet bekend.

Er wordt wel druk gespeculeerd over de Road Rover en wat voor doel hij heeft. Zo zou het kunnen dat op basis van de XF Sportbrake een ‘stoere’ estate gebouwd wordt. Voor wat extra marketing zou een LR-neusje daarop plakken niet eens een slecht idee zijn. Al zou een reguliere Jaguar het ook wel kunnen hebben.

Enfin, speculeer er maar op los. Wordt het een iets minder stoere Velar (rijtest) of een sportsedan, of zoals we eerder al speculeerden een luxemerk? Hopelijk horen we er snel meer over. (via AutoExpress)