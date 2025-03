Jos Verstappen deelt harde verbale muilpeer uit aan Jack Plooij

Jos Verstappen deelt een muilpeer uit aan Jack Plooij. Een verbale, welteverstaan…voor de helderheid…

Jos Verstappen is een enigszins controversieel figuur. De beste man heeft ongetwijfeld het hart op de juiste plaats en is een ‘gevoelsmens’ van vlees en bloed. Zodoende mogen wij Jos eigenlijk wel, over het algemeen. En hoe hij de lessen die hijzelf geleerd heeft in zijn leven heeft kunnen overbrengen op Max, is natuurlijk ook heel mooi om te zien. We vragen ons wel af en toe af wat er gebeurd was als Max meer het talent van Lance Stroll had gehad…Maar goed, dat zullen we nooit weten.

Jos heeft ingezet op Max Emilian en keihard gewonnen. En als je wint heb je vrienden. Zodoende is ons Jos (opnieuw) F1 royalty in Nederland en daar buiten. Ook nu hij de tweede beste Nederlandse F1 coureur ooit is. Max is inmiddels de goudhaan van de sport en Jos’ mening en input daarom automatisch relevant. Bijvoorbeeld omtrent de teamkeuze van Max voor volgend jaar en de jaren daarna.

Hoewel Max namelijk een contract bij Red Bull heeft tot en met 2028, weten we dat er prestatieclausules zijn. En hoewel er nog geen competitieve meter gereden is dit seizoen, denken sommigen al te weten dat Red Bull Racing dit jaar niet opgaat voor de titel. Zelfs Max heeft dat al een beetje laten doorschemeren. McLaren wordt als favoriet gezien en echte kenners verwachten daarnaast ook een sterk Ferrari. Eigenlijk gewoon een beetje zoals het jaar vorig jaar eindigde. Het zou dus zomaar kunnen dat onze held straks gewoon moet vechten om af en toe een podium, wellicht een gestolen zege en P5 in de eindstand. En dat hij daarna een keuze mag/moet maken wat de volgende stap wordt. Red Bull – Ford? Aston Martin – Honda? Mercedes? Ferrari?

Jack Plooij denkt het al te weten: Max gaat volgens hem naar Mercedes. Het contract is volgens hem zelfs al getekend:

Contracten zijn om verbroken te worden. Als die auto niet presteert en met alle prestatieclausule en zo, mag hij er gewoon uit. Het is al lang rond, hij rijdt gewoon in 2026 voor Mercedes.

Doch Jos Verstappen wijst Jack er via X op dat praatjes geen gaatjes vullen:

Jack Jack Jack. Wat een onzin vertel jij.

Waarvan akte…