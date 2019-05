Autoblog advies: bijna nieuwe sport-hatch voor 35k

Laat iemand anders de kop er maar af rijden.

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Erik. De autoblog-lezer in kwestie heeft een bijzonder naar moment mee moeten maken. Zijn huidige auto is namelijk gestolen. De auto in kwestie, een Renault Mégane in de smakelijke GT-uitvoering, werd onlangs ontvreemd.

Erik heeft nu tijdelijk de beschikking over een leenauto, maar dat is natuurlijk niet ideaal. Daarom moet er op zeer korte termijn een nieuwe auto komen om de Renault te vervangen. Qua formaat, uitrustingsniveau en prestaties mag het een soortgelijke auto zijn. Dat wil zeggen sportief rijgedrag, een motor die wat ‘over’ heeft en een uitgebreide uitrusting.

In het budget kan hij twee kanten op: een splinternieuwe auto kiezen, of een zeer jong gebruikt exemplaar halen bij een dealer. Dan heb je ook garantie en een jonge auto, maar is de kop er al af. In het tweede scenario ben je wat goedkoper uit en/of kan je genieten van wat meer uitrusting. In dat opzicht soort van een win-win situatie dus.

Erik heeft twee jonge kinderen van 7 en 10 jaar oud. Het is de bedoeling dat deze twee kinderen plus Erik en zijn eega in de auto passen. De laatste absolute eis is dat de auto voorzien is van een automatische transmissie. Het liefst een automaat met dubbele koppeling, maar in elk geval is zelf schakelen uit den boze.

De wensen en eisen van Erik in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Megane GT Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 35.000 euro Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Huidige auto is gestolen Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Audi, SUV

Wat mis je door de No-go’s?

Audi’s en SUV’s, nogal wiedes, natuurlijk. Combinaar dat en je zit op een Audi Q3. In dit budget heb je dan de laatste exemplaren van de eerste generatie. Bij een SUV heb je een voordeel dat ze lekker makkelijk in en uitstappen en je hebt even wat meer overzicht. Qua ruimte en praktisch gemak valt het allemaal wel mee. In het budget zijn overigens meer dan keurige Audi A3 Sportbacks te vinden. Allemaal van na de facelift, compleet met S Line en Pro Line pakketten. Dat is op zich geen verkeerde deal. Qua ruimte valt het wel een tikkie tegen.

Opel Astra 1.6 Ultimate OPC Line (K)

€ 32.450

2018

9.500 km

We weten niet wat er aan de hand is met het gamma van Opels voormalige bestseller, maar ze hebben alle leuke smaakjes van de bestellijst geschrapt. Zoals deze Astra in OPC-Line trim, die alleen nog als demo te vinden is. In dit geval is deze uitgerust met een 1.6 viercilinder, goed voor maar liefst 200 pk onder de kap. Het is geen nerveuze motor, maar als je wil zijn de prestaties meer dan uitstekend. Qua luxe zit ook alles erop en eraan. Kortom, best een strakke aanbieding. Tijdens de rijtest wist Wouter er ook niet al te veel op aan te merken. Gewoon een zeer gedegen en onderschatte allrounder met een neusje voor snelheid.

Peugeot 308 e-THP GT (T9)

€ 31.950

2018

9.500 km

Het kan zijn dat je na een Renault eens wil kijken wat de Franse concurrentie doet. De Peugeot 308 is er ook in GT-uitvoering. Dit was een model tussen de gewone 308-jes en de GTi in. Misschien is het wel de perfecte middenweg. Wederom is deze motor voor gebruik in Nederland meer dan voldoende. Sterker nog, het is een snelle auto. Punt. Qua stuurgedrag en reserves is de auto lang niet zo extreem als de GTi, maar voor dagelijks gebruik is dat misschien wel beter. Het interieur is even wennen, de sportstoelen niet: die zitten geweldig. De automaat was bij Peugeot altijd een zwak punt, maar in de 308 is die redelijk goed voor elkaar.

Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line TCT

€ 34.950

2019

6.500 km

Je kan natuurlijk ook kiezen voor een van de laatste toevoegingen in deze klasse. De Ford Focus van de vierde generatie, bijvoorbeeld. Deze wil je het liefste met de 182 pk sterke EcoBoost motor en de ST-Line uitvoering. Dat smoelt niet alleen beter, maar rijdt ook lekker sportief zonder echt veel te hard te zijn. Toch iets wat ze erg goed kunnen bij Ford, ondanks het feit dat het karakter per generatie Focus minder lijkt te worden. In het budget kun je diverse demo-exemplaren vinden met weinig kilometers en veel opties. Scheelt toch al gauw duizenden euro’s in vergelijking met een nieuwe. Als de kleur je aanstaat: waarom niet?

BMW 220i Active Tourer Sportline (F45)

€ 34.950

2018

8.500 km

Hier gaan wij ons op glad ijs begeven. Want deze auto is voor BMW-liefhebbers een doorn in het oog. Gelukkig rijden BMW liefhebbers in een E36, want de rest is allemaal maar moderne troep en de badge niet waardig. De 1-serie is ook een alternatief, maar die is niet helemaal perfect. Omdat het een premium achterwielaandrijver is, is de ruimte achterin zeer beperkt. Voor jonge kinderen prima, maar over een paar jaar gaan de kinderen van de aanvrager groeien én puberen, dan wil je gewoon meer ruimte dan een 1 Serie kan beiden. De (onlangs gefacelifte) 2-serie is ruimer, geen SUV en stuurt voor zijn soort uitstekend. Sterker nog, er zijn zat reguliere hatchbacks die een minder puik onderstel hebben dan deze 2-serie. Nog een voordeel is de ‘20i’ motor. Met 192 pk is dat best een sterk blok. Véél beter dan die amechtige driepitters die je in al die 118i-tjes vind die in het budget passen.

Honda Civic 1.5 I-VTEC Sport Plus (FK7)

€ 34.999

2018

3.500 km

De Honda Civic is een auto die de gemoederen bezig blijft houden. Het bijzondere uiterlijk valt niet bij iedereen in de smaak. Mede daardoor is het een vreemde eend in de bijt, ook in occasionland. Er zijn enkele dealer-demo’s te vinden. Dat zijn dan vaak meteen de luxe varianten met de 1.5 viercilinder motor. De krachtbron is een bijzonder fijn aggregaat. Sterk, soepel en zelfs redelijk zuinig. Wat wel een mens nog meer? Absolute troef van deze Civic is de beschikbare hoeveelheid ruimte. De auto voelt bijna een halve klasse groter aan dan de gemiddelde concurrent. Je moet er alleen wel maar net eentje die je aanstaat tegen het lijf lopen.

YOLO: BMW M3 DCT (E90)

€ 31.950

2008

150.000 km

Op papier is dit natuurlijk de leukste auto. Als je een familie auto wenst met een goede wegligging, zijn er weinig betere auto’s dan een BMW M3. In zijn klasse was het qua wegligging de absolute maatstaf in zijn klasse. De motor, een 4.0 V8, is een pareltje. Het is tevens de eerste BMW M3 met een fatsoenlijke automaat. Die SMG-bakken waren een ramp, deze DCT is ontiegelijk veel beter. Logisch dat juist bij deze generatie van de M3 de vraag naar handgeschakeld op begon te drogen. Als Sedan is de M3 een vreemd eend in de bijt. Van achteren is het een 3-serie sedan, maar de neus komt van de coupé. Onderhoud zal wel een dingetje zijn, dat ligt een niveau of acht hoger dan bij een Megane GT. Ook zal het verbruik tegenvallen. Maar de prestaties maken dat meer dan goed. Wel even het M3-aankoopadvies bekijken voor aandachtspunten.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!