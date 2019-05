Waarom in dit veld meer dan 10 Ferrari’s wegkwijnen

Het is een triest verhaal.

Het is een vreemd gezicht om een hele verzameling aan dure Ferrari’s zo hopeloos in een veld te zien staan. Zoiets gebeurt natuurlijk niet zomaar, maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat een tekort aan financiële middelen de reden is dat een kleine collectie als deze in een willekeurig veld is beland. Nee, hier is meer aan de hand.

Zoals beschreven wordt in het artikel van Silodrome, is de oorzaak bijzonder treurig. De Ferrari’s op de foto’s in de gallerij behoren toe aan een anonieme verzamelaar, bij wie tegen het einde van 2011 een ernstige ziekte werd geconstateerd. Toen bleek dat hij niet snel zou herstellen en de rekeningen van zijn behandelingen alsmaar bleven opstapelen, kon hij niet meer betalen voor de garage waarin zijn collectie stond.

Op een zeker moment had hij dusdanig veel openstaande rekeningen dat er een drastische beslissing werd genomen door de verhuurder. Uitgerekend op het moment dat de gezondheid van de man wederom aan het verslechteren was, werden zijn auto’s uit het pand gehaald en in een veld geplaatst.

Schijnbaar had de man een engel op zijn schouder, want na een periode van vechten en overleven trok zijn gezondheid toch weer aan en werd hij beter. Niet veel later wist hij zijn schulden weg te werken en kon hij zijn auto’s in theorie weer in de garage plaatsen. Om wat voor reden dan ook gebeurde dit niet. Sterker: de familie werd in een rechtszaak getrokken en kreeg de auto’s pas na een aantal jaren weer terug in het bezit.

Toen de man zijn auto’s weer terugkreeg, ontdekte hij dat vier exemplaren spoorloos waren verdwenen: twee Rolls-Royce’s en twee Ferrari’s. Daarbij waren de auto’s door jaren onoverdekt stil te hebben gestaan ernstig aangetast door Moeder Natuur. De eigenaar kreeg gelukkig hulp van Ferrari-verzamelaar Paul Cox, met wie hij een plan bedacht om ze weer te restaureren.

Wonder boven wonder kreeg het stel het voor elkaar de auto’s weer in een goede staat te krijgen. Naderhand hield de eigenaar het echter voor gezien. De man streek een deal op met een dealer die hem beloofde voor ieder van zijn auto’s een waardige eigenaar te vinden. Naar verluidt is dit inmiddels gelukt en worden alle auto’s weer met liefde bestuurd. Tot de auto’s behoren een Testarossa, een 308 Quattrovalvole, een 400i, tenminste tweee 328’s, drie 348’s en een aantal Mondials