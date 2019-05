Danke schön, Brabus vergrijpt zich aan de AMG GT 63 S

Werd tijd.

Na onze rijtest met de Mercedes-AMG GT 63 S waren we tamelijk onder de indruk van de krachtigste vierdeurs coupé in het gamma van de Duitse autofabrikant. Met zijn 639 pk sterke V8 behoort hij tot de meest potente auto’s van het merk. Uiteraard valt er voor de Rupsjes Nooitgenoeg nog het nodige te halen bij de betere tuner, zoals bijvoorbeeld Brabus.

De huistuner van Mercedes-producten heeft vandaag digitaal het doek getrokken van zijn interpretatie op de AMG GT 63 S. De auto moet binnenkort in het echte leven debuteren tijdens Top Marques in Monaco.

Brabus wijkt voor de vierdeurs coupé niet af van zijn strategie, wat het heel eenvoudig maakt om te raden wat er onder de motorkap schuilgaat. Minder interessant wordt de auto er niet van. Integendeel, de 800-behandeling is ook voor deze AMG zalig. Het vermogen van 639 pk een 900 Nm is door Brabus opgeschroefd naar precies 800 pk en liefst 1.000 Nm. De upgrade is tot stand gekomen dankzij een tweetal nieuwe turbo’s en een nieuwe ECU.

De aanpassingen hebben uiteraard als gevolg dat de Mercedes een beetje sneller is op het asfalt. In plaats van 3,2 seconden neemt de sprint naar de 100 km/u 2,9 seconden in beslag. De topsnelheid van 315 km/u blijft exact hetzelfde, dankzij een elektronische begrenzer. Het gore gebrul van de achtcilinder komt uit een nieuw titanium en carbon uitlaatsysteem, waarvan de vier pijpen ieder een ongegeneerd grote diameter van 9 centimeter hebben.

Een Brabus zou geen Brabus zijn zonder de nodige opsmuk. Hierom heeft ook de AMG GT 63 S een aantal herkenbare wijzigingen doorstaan. Zo heeft de Mercedes een aerodynamische bodykit gekregen, waarbij met name de neus, de diffuser en de luchtinlaten in het oog springen. Daarnaast rolt de bolide op 22″ lichtmetaal en heeft hij een opgedirkt interieur gekregen, om de toeschouwers van Top Marques te verleiden.