Wat we weten over de gloednieuwe Skoda Scala

De VISION RS komt tot leven in een productiemodel.

De vlag kan uit. Er komt een nieuw model vanuit de VAG-stal en het is géén crossover of SUV. Dat is met recht nieuws te noemen. De nieuwe Skoda Scala is namelijk een compacte hatchback. Hoewel we deze naam nog niet eerder hebben gehoord binnen het huidige modellengamma is deze Skoda eigenlijk de opvolger van de Rapid.

De Scala komt op het A0 MQB-platform van de Volkswagen Groep te staan. Dit betekent dat de Scala de basis deelt met auto’s als de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza. De nieuwe naam heeft grotendeels met marketing te maken. Wanneer een model niet heel succesvol is gebleken, kleeft er een soort smet aan deze naam. Dat is ook het geval met de Rapid. De hatchback was niet zo succesvol als Skoda gehoopt had en daardoor zal de naam verdwijnen.

Met de naam Scala hoopt het merk het verleden met de Rapid achter zich te laten. De Scala komt als vijfdeurs hatchback op de markt. Er is een breed scala aan motoren, met vermogens variërende van 90 tot en met 150 pk. Het gaat hier om benzine, diesels en een aardgas (CNG)-variant. De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, of DSG-automaat met dubbele koppeling. Over een hetere RS is nog geen woord gerept. Het is tevens onduidelijk of er überhaupt een potente variant van de Scala gaat komen. De Rapid was er immers nooit als RS-model.

Het uiterlijk zal grotendeels overeenkomen met de eerder gepresenteerde VISION RS. De Scala zal de eerste Skoda zijn waarbij de merknaam voluit zal worden geschreven op de kofferklep. Het merkembleem zal hier ontbreken. Porsche doet dit al jaren. Dat hebben ze mooi afgekeken daar in Tsjechië.

Skoda weet alvast te melden dat de Skala 4.362 mm lang, 1.793 mm breed en 1.471 mm hoog gaat worden. De wielbasis bedraagt 2.649 mm. De bagageruimte bedraagt 467 liter, of 1.410 liter met de achterbank neergeklapt. De Tsjechen willen zich onderscheiden van de concerngenoten door de Scala van eigen gimmicks te voorzien. Zo krijgt de hatchback een paraplu in de deur en een ruitenkrabber in de tankklep.

De nieuwe Skoda Scala zal in de eerste helft van 2019 geïntroduceerd worden. Het publieksdebuut is vermoedelijk op de autosalon van Genève.