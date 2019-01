10 year challenge: de automotive manier

In tien jaar kan een hoop veranderen, ook in de autowereld.

We hebben afgelopen week al mogen genieten van hoe een ei qua likes op Instagram de kroon pakte. Ondertussen staat het ei al op 48 miljoen likes. Voor de mensen die de digitale revolutie niet snappen en deze nutteloze toestand evenmin: dat was de uitdaging. En social media zit vol met dit soort vreemde, doelloze of grappige uitdagingen. En levensgevaarlijke, maar goed.

De hype van deze week is de 10-year challenge. Het is heel simpel: maak een selfie, graaf in je archief om eenzelfde foto te vinden, maar dan van 10 jaar geleden. Voor de mensen die al denken: ‘oh jee, wat gaat de tijd toch snel’, trekken we de harde conclusie dat het dan om 2009 gaat. Oef! Ik hoor nu iedereen denken: ‘we zitten op Autoblog, waar is de link met auto’s?’ Goede vraag, komt ie.

We zitten in een periode van grote overgangen. Steeds meer merken tellen mee, steeds meer auto’s krijgen revoluties op het gebied van aandrijving en nieuwe technologieën. Daarnaast was 2009 juist een jaar waarin de meeste auto’s een beetje tussen wal en schip vielen. De techniek was nét iets nieuwer dan de jaren ’90-auto’s, maar veel ouder dan de aankomende digitale revolutie die in 2010/2011 op gang kwam. Toch zijn er een paar auto’s die grappige veranderingen meemaakten. Omdat ze zo minimaal zijn, of omdat ze zo radicaal anders zijn. Hier zijn de leukste voorbeelden.

Nissan GT-R

We trappen af met the obvious choice. De Nissan GT-R was in 2007 een technisch wondertje. Een kleine doch efficiënte motor, grafieken en gegevens ontwikkeld samen met PlayStation-ontwikkelaars en voornamelijk een auto die met zoveel finesse en handwerk gebouwd is, maar helemaal niet duur is. En oh ja, hij rijdt de meeste auto’s van twee keer zijn waarde het snot voor de ogen weg. En in 2017? Meer power (570 pk tegen 485) en eh, niks. Een hele subtiele vernieuwing in de snuit, maar verder is het recept al 12 jaar hetzelfde. Daarmee wint de GT-R de 10 year challenge: de Insta-celebs zien een win als ‘hij is niet veranderd’. Maar in de autowereld is het te betwijfelen of het zo’n groot voordeel is.





Citroën DS3/DS 3

In 2009 kregen we voor het eerst de DS3 te zien. Een soort C3, maar dan minder bejaardenbak en meer premium en trendy. In 2019 staat de DS 3 Crossback van het nieuwe merk DS te trappelen om de DS3 af te lossen, want in 2009 was hij fris, maar in 2019 is de DS 3 (onder het nieuwe DS) exact dezelfde auto. Niks mis mee, maar wederom, verandering is goed.





Hyundai Tucson/NEXO

Dan compacte Hyundai-SUVs. We sjoemelen hier een beetje, omdat de Tucson nog steeds/alweer in de prijslijsten staat. Maar het vergelijk wordt interessanter als we even kijken naar de nieuwste Hyundai in deze klasse: de NEXO. In plaats van een benzine- of accuaandrijving heeft de NEXO een waterstofmotor. Praktisch een keuze met concessies, maar technisch één van de meest vooruitstrevende auto’s die er is. En dat terwijl de Tucson, die in 2009 met pensioen ging ten faveure van de ix35, enorm verouderd oogt. Hyundai veranderde van een Koreaans B-merk naar een serieuze strijder op de Europese markt. Driewerf chapeau.





Peugeot 407/508/3008

Dan Peugeot. Veel historie, maar de periode 2004 tot 2011 staat niet bekend als hun beste jaren. 2009 beëindigde dit grotendeels door de introductie van de compromisloze 3008 en de praktische 5008. Wat er ook nog was in 2009: de 407. Een auto die eigenlijk meteen genekt werd door het succes van zijn voorganger, want hij legde het af tegen de 406. Echt mooi is hij niet, hij is minder praktisch dan zowel de 406 als zijn gehele segment en qua betrouwbaarheid was hij wisselvallig. In 2019 is dat anders. Ondertussen treedt de fonkelnieuwe 3008 zijn tweede levensjaar in en de 407 maakte ruimte voor de 508, die in 2019 als geheel nieuw model ook de markt binnentreedt. Voor beide auto’s geldt dat ze het controversiële uiterlijk van hun 2009-derivaat inleveren voor een gewaagd maar goed design. Peugeots veranderen weer terug naar dat coole van voor 2000. En dat is goed.

Tesla Roadster

We kunnen het niet over schrikbarende groei hebben zonder Tesla te benoemen. Het Amerikaanse geestekindje van Elon Musk was in 2009 een probeerseltje. Een soort opgewaardeerde Lotus Elise die veel te zwaar was, maar wel de voordelen van een elektromotor bewees. Sindsdien groeit Tesla explosief en aangezien ze lekker boeren met de Model S, X en 3 is er weer ruimte voor een dikke halo car. En wat voor één: de nieuwe Roadster zal voor een relatief laag bedrag de hypercars van dezer dagen een dienst bewijzen. 0-96 km/u in minder dan twee seconden? Jup, hebben we. De stappen die Musk heeft gemaakt in tien jaar tijd leken soms wat optimistisch, maar ook hier nogmaals enorm veel respect voor de grootte van het huidige Tesla.





Volvo V70/V90

Nou is Volvo in principe altijd al een vrij groot merk geweest, maar vergelijken we 2009 met vandaag de dag, dan is vooral het moederbedrijf opvallend. In 2009 werkte de Zweden samen met Ford, waardoor een V50 en een Focus Wagon onderhuids krek eender waren. Dat is niet meer het geval, want het nieuwe Volvo haalt hun geld uit China. Geely pompt miljarden in het merk terwijl zij hun Zweedse identiteit houden. Het resulteert in meer premium auto’s dan ooit. De twee bekendste voorbeelden zijn de V70, de hoekige retro-achtige Volvo estate, die zijn positie afgeeft aan de V90, een regelrechte A6-killer.





Mercedes A-Klasse

Misschien wel de auto die als geen ander bewijst hoe tijden snel veranderen. De A-Klasse was in 2009 een hoge auto die voornamelijk werd geassocieerd met de oude van dage, maar is in 2019 een vlot gelijnde premium C-segmenter. De nieuwe A-Klasse is cool, iets wat je van dat oude strijkijzer niet kon zeggen. Dat is wel een grappig contrast, want de A-Klasse moet juist jonge kopers een manier bieden om toch Mercedes te rijden. Dat is gelukt.





Mercedes G-Klasse

Ten slotte: hij moet toch even benoemd worden. Want alhoewel de basis in 2019 compleet vernieuwd is, is er geen sprake van een revolutie ten opzichte van 2009. Op technisch gebied misschien, maar de grote vierkante zeecontainer blijft zijn karakter behouden. Goed nieuws voor rappers en andere gangsters.





