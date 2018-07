BMW M-baas gooit koud water op nieuw icoon

Het is nog wel een Nederlander...

Als parttime BMW-fanb0i en ook gewoon als autoliefhebber heb ik eigenlijk alleen maar goede gevoelens bij de originele BMW Z4M. Niet iedereen vindt de E85 (de eerste generatie Z4) een geslaagde auto, maar ik vond ‘m vanaf het begin tof. De roadster mag er al zijn en de coupé (E86) is natuurlijk helemaal een bijzonder ding.

Zeker de laat in de levenscyclus geïntroduceerde Z4M is een apparaat om hebberig van te worden. Het was een van die auto’s waarmee BMW nog één keer old skool ging. De geweldige zes-in-lijn uit de E46 M3 kreeg met de auto een (iets) langer leven en BMW nam zelfs de moeite om de Z4M te voorzien van hydraulische stuurbekrachtiging, in plaats van elektrische zoals de normale modellen. Zoiets zie je niet direct op een (basaal) spec sheet, maar toont aan dat het M GmbH weer eens menens was. Niet voor niks vroeg @willeme zich hardop af of de Z4M een toekomstig klassieker is. De vraag stellen…

Van de veel softere opvolger van de eerste Z4 (E89) kwam er geen ‘M’. Paste ook niet bij de aard van de auto, die veel meer een op comfort gerichte cruiser is dan zijn voorganger. Die laatste was, hoewel een recent filmpje anders doet vermoeden, echt een scherp rij-ijzer. De E89 heeft zo zijn kwaliteiten, maar ik word er zelf niet heel warm van. Vandaar dat parttime BMW fanb0i.

Met de komst van de nieuwe Z4 was er echter weer een sprankje hoop. De auto ruilt het stalen klapdak van de tweede generatie weer in voor een stoffen exemplaar en lijkt een wat ‘sportievere’ insteek te hebben. Tijd voor een nieuwe Z4M dus! Maar helaas, M-honcho Frank van Meel zegt dat we onze adem niet in hoeven houden. De markt voor de auto zou simpelweg te klein zijn en dus moeten we het doen met de Z4 M40i. Ook geen straf met zijn geblazen zespitter onder de kap die 360 pk levert, maar zoals onze rijtest van gisteren aantoont is een échte échte M toch nog wat lekkerder.