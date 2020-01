Kia gooit zich in de EV-strijd, wil in 2025 elf modellen hebben

De eerste BEV moet in 2021 op de markt verschijnen.





In een wereld waar de verbrandingsmotor steeds meer onder druk komt te staan, moeten autofabrikanten op zoek naar andere oplossingen. Want als we inderdaad over tien jaar geen ICE’s meer mogen kopen, wat moeten we dan? Toyota hoopt dat je deze Mirai wil kopen, maar als we naar de verkoopcijfers kijken is het waarschijnlijker dat je een Tesla koopt. Aan de andere kant, 2030 is zo ver weg, misschien zijn er dan heel veel andere ‘duurzame’ auto’s waar je uit kunt kiezen.

Zoals meer Kia’s. De Zuid-Koreanen gaan zich namelijk focussen op BEV’s en niet meer op ICE’s. Concreet moet er in 2021 een nieuwe EV op de markt komen, tegen het einde van 2025 moeten dat er elf zijn. Kia zegt dat die line-up uit personenauto’s, SUV’s en MPV’s zal bestaan, maar dat de eerste een crossover wordt.

Deze eerste nog onbenoemde crossover krijgt een WLTP-range van 500 kilometer en een ‘high-speed laadtijd’ (snelladen?) van minder dan 20 minuten. Verdere specs geeft Kia op dit moment nog niet. Wie bang is dat dit plan – Plan S genaamd – betekent dat Kia geen ICE-modellen meer uit gaat brengen, hoeft niet te treuren. Hoewel Kia zegt tegen 2025 een volledige EV-line-up te willen aanbieden, moeten deze EV’s ‘slechts’ 20% van de totaalverkopen uitmaken. En wat zal de rest dan zijn? Ze zeggen het niet hardop, maar dat zal vermoedelijk die oude vertrouwde verbrandingsmotor zijn.

Terug naar de EV’s: in 2025 wil Kia een wereldwijde EV-marktaandeel van 6,6 procent hebben. Een jaartje later wil Kia over de hele wereld (behalve China) een half miljoen elektrische auto’s verkopen, tegenover een miljoen ‘milieuvriendelijke’. Wat precies wordt verstaan onder een milieuvriendelijke auto is niet bekend, vermoedelijk bedoelt Kia hier hybrides mee.

Een ander onderdeel van Plan S is de zakelijke markt: Kia wil zich namelijk richten op autonome mobiliteitsdiensten en de Purpose Built Vehicle-markt. Of, in leukere benamingen: zelfrijdende robottaxi’s en on-demand roboshuttles. Kia verwacht tot slot in de tweede helft van 2024 auto’s te kunnen uitbrengen die op level 4 en 5 autonoom kunnen rijden en dat EV’s in 2025 net zo winstgevend zijn als ICE-auto’s. Wat de aandeelhouders waarschijnlijk wel op prijs zullen stellen.