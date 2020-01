Elektrische MAN’s komen naar Nederland

Nee, geen Mannen. We hebben het over MAN.





Dat de elektrische auto er inmiddels al is, mag een bekende zaak zijn. Nee, we gaan het niet nog een keer hebben over de Populairste Gameconsole van 2019. Elektrische aandrijving is echter ook een dingetje als het gaat om bestelwagens.

Er zijn op dit moment al wat elektrische bedrijfswagens op de markt. Op dit moment spelen die busjes nog een rol in de marge. Net als bij personenauto’s 10 jaar geleden, is er een acceptatiedrempel. De koper moet immers net zoveel vertrouwen in een elektrische bedrijfswagen hebben als eentje met verbrandingsmotor. Dat niet alleen, de dieselmotor biedt een paar grote voordelen: actieradius, prijs en laadgewicht kunnen zéér zwaar meerekenen.

Dat weerhoudt MAN er niet van om ook elektrische bedrijfswagens op de markt te brengen. Dat doen ze met de MAN eTGE. Dit is een zeer kleine MAN, maar nog altijd een vrij forse bestelwagen. Het is het zustermodel van de Volkswagen Crafter. Deze eTGE kan gezien worden als de tweeling van de eCrafter. Het grootste verschil is echter het netwerk. MAN is namelijk een merk dat voornamelijk vrachtwagens verkoopt. Als er behoefte is aan een model onder hun kleinste truck, dan is de TGE een optie. Dit soort auto’s worden vaak per ‘hoeveelheid van x exemplaren’ verkocht. Dan is het wel lekker dat je bij een vertrouwd adres zit met een eveneens vertrouwde badge op de neus.

Terug naar de eTGE. Om te zorgen dat deze een beetje fatsoenlijk aan de man gebracht kunnen worden (pun intended), heeft MAN drie zogenaamde ‘e-mobility’-dealers aangewezen. Niet alleen voor de sales, maar ook voor de service. Een elektrische auto kan soms net even anders zijn dan eentje met een dieselmotor. Er zijn dealer aangewezen als e-mobility service punt in Zuid-Holland, Friesland en Zuid-Holland. Bij die dealers kun je terecht als je alles moet weten over MIA, KIA en VAMIL regelingen, bijvoorbeeld.

De MAN eTGE heeft een elektromotor met 136 pk en 290 Nm. De actieradius bedraagt 173 km. Je moet dus niet te veel adressen willen bezorgen. Laden tot 80% duurt bij een 40-kW laadstation zo’n drie kwartier. De topsnelheid is begrensd op een heel bescheiden 90 km/u. De prijs bedraagt 56.950 euro, iets duurder dan de elektrische Crafter. Overigens, de eTGE is niet het enige elektrische voertuig van MAN. Daarnaast heeft MAN ook de eTruck in de aanbieding. Net als de eTGE is de eTruck met name geschikt voor distributievervoer, bij voorkeur in gebieden voor korte stukken met relatief lage snelheden.