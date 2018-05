Kia houdt de diesel (met een twist) in leven

Drie hoeraatjes voor Korea.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Kia haar hybride-lijn EcoDynamics onthulde. Vandaag presenteert het Koreaanse merk de volgende stap voor haar schone segment. Het gaat om een volledig nieuwe aandrijflijn waarbij de dieselmotor ondersteund wordt door een mild hybride systeem. Het zogenaamde EcoDynamics+ komt als eerste terecht in de Kia Sportage.

Het milde hybride systeem van Kia maakt zoals gewoonlijk gebruik van een 48-volt elektromotor. In de EcoDynamics+ aandrijflijn resulteert dit in een aantal positieve veranderingen. Deze hebben allereerst betrekking tot de mate waarin de wagen brandstof verbruikt en CO2 emitteert. Kia weet nog geen percentage te verbinden aan het brandstofverbruik, maar de wagen stoot volgens de WLTP-cyclus vier procent minder CO2 uit. Een minimale reductie, die dankzij de Selective Catalytic Reduction eenheid tot stand is gekomen.

De compacte mild hybride diesel heeft twee motorstanden (Motor en Generator) waaruit men vanachter het stuur kan kiezen. Rijd je in Motor, dan zorgt de Mild-Hybrid Starter-Generator voor 10 kW aan elektrische ondersteuning, zodat de diesel minder hard hoeft te werken en er minder brandstof verbruikt wordt. Rijd je in Generator, dan wordt er kinetische energie opgeslagen die opgewekt is tijdens het remmen of uitrollen, om de batterijen weer op te vullen.

Kia introduceert de EcoDynamics+ diesel in de tweede helft van 2018 in de Sportage. Volgend jaar keert de aandrijflijn terug in een aantal andere Kia’s, waaronder de nieuwe Ceed. Overigens is de aandrijflijn bijzonder veelzijdig. De diesel is in staat in combinatie met een handbak, automaat en voor-, achter- en vierwielaandrijving te worden geproduceerd.