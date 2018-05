Elon Musk wil Tesla’s management in stukken hakken

Kapot! Alles moet kapot!

Elon Musk zit in een lastig parket. Ondanks alle averij begint de Model 3-productie, dé auto die Tesla rendabel moet maken, eindelijk op gang te komen en zelfs het aandeel TSLA bevindt zich nog op een relatief hoog punt. Geen reden tot paniek zou je zeggen, maar dit blijkt allerminst te kloppen. De laatste weken kiest de één na de andere hoge pief ervoor het schijnbaar zinkende schip te verlaten. Reden genoeg voor Musk om de managementstructuur opnieuw uit te vinden.

Musk schreef dit recentelijk in een brief aan de medewerkers. In de brief vertelt Musk dat de structuur van het management versimpeld moet worden, zodat er van boven tot onderin het bedrijf beter gecommuniceerd kan worden. Dit moet vervolgens weer leiden tot een verbetering in de kwaliteit en kwantiteit van het werk, met name m.b.t. de productie van de Model 3. Tesla zal voortaan de randzaken proberen te negeren en richt zich op één zuiver, helder doel: auto’s produceren en verkopen.

De aankondiging van het omgooien van het structurele roer wordt gedaan in het licht van het meest recente vertrek van een hooggeplaatste medewerker. Kort geleden nam Doug Field, vicedirecteur engineering, enkele weken vrij om zijn systeem weer op orde te krijgen en uit te rusten. Field is echter, volgens Musk, een van s’wereld meest getalenteerde stafzwaaiers op het gebied van engineering, waardoor Musk hem eigenlijk geen seconde kan en wil missen.

Het veelvuldig vertrekken van sleutelfiguren binnen Tesla is voor financiële waaghaalzen overigens één van de redenen om het TSLA-aandeel en masse te shorten. Hoewel het niet direct de handigste zet lijkt om in te zetten op de ondergang van een gigant als Tesla, zeggen verschillende experts dat het bedrijf vergelijkbare ‘symptomen’ vertoont die we bij de meest succesvolle short-verhalen uit de geschiedenis konden vinden. Naast de vertrekken, zijn het de geldproblemen en extra productie-valkuilen die het bedrijf mogelijk de nek om zullen draaien.

Met dank aan Arjen voor de tip!