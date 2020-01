Dit is de dikste BMW M4 van Nederland

Uiteraard staan wij open voor een discussie. Maar man, wat is dit dik.





Tegenwoordig vliegen de M-stickers je om de oren. Het gaat behoorlijk goed met de performance-divisie van BMW. Dat komt mede door een grote schare fans, die hun BMW’s (die toevallig de youngtimer status allang hebben bereikt) te voorzien van de bekende driekleur in de grille. Of op het dak. Of op de AutoStyle spoiler.

Dat is op zich jammer, want die driekleur is wel degelijk legendarisch, zeker in combinatie met de kleur Alpinweiss. Denk aan de 3.0 CSL, 2002 Turbo, 530 MLE, M535i en natuurlijk de BMW M1. De 316i EffecientDynamics M-Sport met driecilinder bromtol van de buurman heeft het tegenwoordig ook, maar er zijn moderne BMW’s die de de kleuren goed kunnen hebben.

Deze BMW M4 DTM Champion Edition bijvoorbeeld. Er zijn meerdere speciaaltjes geweest van de BMW M4 en dit is misschien wel de gaafste. De auto is in beperkte oplage op de markt gekomen (200 stuks) om de titel in het DTM te vieren in 2016, die werd gewonnen door Marco Wittmann. De M4 DTM Champion Edition is alleen in 2017 geleverd. Voor de verwarring, er was ook een M4 DTM Champion Edition in 2014, maar die was bij lange na niet zo bijzonder.

Alle 200 exemplaren zijn altijd Alpinweiss met een hele hoop stickers. Nu is het niet zo maar een speciaaltje. BMW had DTM-stickers kunnen plakken op een M4 en het daarbij kunnen laten. Maar dat hebben ze niet gedaan. De basis is namelijk niet een gewone M4, M4 Competition of zelfs een M4 CS. Welnee, in feite is het een M4 GTS waarvan de gehele M-catalogus aan opties op is gedrapeerd.

Het interieur is bijzonder doelmatig, net als bij de GTS. Dus twee carbon sportstoelen en een rolkooi, in plaats van elektrisch bedienbare fauteuils. In het geval van deze DTM Championship Edition zijn ze bekleed met Merino-leder en alcantara. Aan de buitenkant zien we zwarte velgen, waarvan die aan de voorkant 19″ meten en achter 20″. Bij de M4 Competition en CS is het 20″ rondom. Een weetje waar je verder geen dame mee het hof zult maken, maar hey: je weet het nu.

Net als de GTS is de DTM Championship voorzien van een uiterst potente zescilinder. Mede dankzij waterinjectie levert het blok 500 pk. Hierdoor kun je in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is begrensd op 305 km/u. Kortom, het ultieme trackday-speeltje voor de ultieme BMW-fan. Dan zijn we aanbeland bij het enige nadeel: de prijs. Omdat er nauwelijks mee gereden is (slechts 1.660 km) wil de verkopende partij er een redelijk bedrag voor ontvangen: 139.395 euro. Dat is op 95 euro na exact evenveel als de nieuwe Porsche Boxster GTS 4.0. Kies maar. De advertentie kun je hier bekijken.