Nee, er komt nog steeds geen vervolg op deze BMW

Er zijn een paar dingen oneindig: het universum, de domheid van de mens en de vraag of BMW van dit model een nieuwe versie gaat maken.

Vorig weekend was een feestje voor liefhebbers van BMW. De M2 CS is eindelijk hier en de Speedtop is een heerlijk sierlijke BMW (maar misschien nog niet eens zo sierlijk als de Bovensiepen Zagato), met productieplannen. Na de 3.0 CSL die in zeer beperkte oplage in productie ging en de Sky- en Speedtop die in oplages van 50 en 70 stuks gebouwd worden, kan BMW wanneer ze willen dus echt wel bijzondere modellen in productie nemen.

Speciale BMW’s

Uiteraard doet BMW wel vaker speciale dingen. De Z1 en Z8 zijn eerdere voorbeelden, maar er is één die altijd terugkomt. BMW heeft ooit eens een ‘supercar’ gebouwd. Dat was natuurlijk de M1. Het idee was eigenlijk om de M1 Procar te homologeren voor racegebruik, dus werd Italdesign (Giugiaro) ingehuurd om een koets te tekenen. De M88 zes-in-lijn werd vervolgens achter de bestuurder gelegd.

Goed voor een raceavontuurtje van een paar jaar, maar het was geen recept voor de toekomst. Met de Nazca-serie van Italdesign zijn er concepten geweest voor BMW-supercars en met de V12 LMR die meedeed aan Le Mans had BMW altijd alle spullen in huis voor een M1-opvolger.

En het kwam er nooit van. Waardoor de M1 nog steeds het eerste zelfstandige M-topmodel is waar geen BMW-derivaat van is, 40 jaar lang zelfs de enige. Helaas heeft de BMW M1 nu marketingtechnisch een opvolger: de XM. Bovendien blijft BMW maar plagen.

De i8 kan je zien als een soort supercar. Qua looks dan. Qua aandrijflijn moest een driecilinder hybride het werk doen. Het is geen traag apparaat, maar een echte M1 is het ook niet. Met de BMW Vision M NEXT liet het merk als concept een potentiële M1-opvolger zien voor de moderne tijd. Toen werd al gezegd dat een M1-opvolger eigenlijk altijd wel ergens in de BMW-ontwerpstudio rondzweeft. Hoofdontwerper Domagoj Dukec deed uit de doeken dat ze met de doodgeboren i16 dichterbij zijn gekomen dan ooit.

M1-opvolger

In Villa d’Este waren er voldoende persmomenten met M-baas Frank van Meel. Uiteraard was een delegatie van Autoblog ook aanwezig om deze bij te wonen. Nu BMW weer een paar puike gelimiteerde modellen gaat produceren werd de vraag toch weer gesteld: komt er een M1-opvolger? Waarop Van Meel het antwoord geeft dat je op je klompen aan kan voelen: nu even niet. “De prioriteiten liggen elders.” BMW wil eerst de gigantische investering in de Neue Klasse in winst omzetten voordat er weer tijd is voor wat meer gewaagde unieke projecten. Het probleem is natuurlijk dat M wel dingen kan willen, maar het moederbedrijf moet het er ook mee eens zijn. Dat stoplicht staat momenteel even op rood vanwege de focus op elektrificatie. “Voorlopig dus even niet”.

Toch zou je zeggen dat dit onzin is. De BMW 3.0 CSL is een speciaal ding, maar eigenlijk heeft BMW maar milde veranderingen doorgevoerd aan een bestaande BMW M4 (G82). En waar die laatste verkoopt voor rond de 100.000 euro, moest je 750.000 euro betalen voor een 3.0 CSL. Ook voor de Skytop en Speedtop wordt verwacht dat de bedragen zoiets, dan niet meer zullen zijn. Terwijl ze ook daarvoor niet veel anders moeten doen dan een andere koets op een BMW M8 zetten. En ze verkopen ze echt! Dus klanten schrikken niet van dit soort bedragen voor een speciale BMW, laat staan wanneer het eentje is die de heritage van de M1 echt succesvol kan doorzetten.

Daar ligt dan ook juist het probleem. Een auto die de M1-heritage echt waardig is, kan eigenlijk niet gebaseerd worden op iets dat BMW momenteel bouwt. Dan moet er een op maat gemaakt chassis of platform komen waar de motor achter de cabine ligt. En die motor, historisch gezien zou je daar de S58 van een M4 kunnen leggen (die ook nog prima te kietelen is). Maar BMW heeft het over een project dat potentieel meer dan een miljoen gaat kosten voor consumenten, dan wens je toch eigenlijk een grotere motor. Kortom: het is nog een hele kwestie om je op te storten en momenteel niet waar BMW zich op wil storten.

Daarmee ontspringt de moderne M1 weer de dans bij BMW. Of je moet de marketingpraatjes over de XM accepteren.