Eindelijk! Plannen tegen het penalty-gezeur in F1

Ross Brawn heeft het een en ander bekokstoofd!

Het begint langzaam maar zeker te komen. Met nog een aantal jaar te gaan voordat er wordt overgestapt op een nieuwe filosofie en er hopelijk meer fabrikanten toetreden tot de sport, is de realiteit dat er nog altijd een onfatsoenlijk probleem is met het huidige penaltysysteem. Hoewel Brawn nog geen concreet plan heeft gepresenteerd, laat hij weten dat er wel de nodige veranderingen aan zitten te komen.

Dat is ook hard nodig. Met alleen nog Abu Dhabi op de kalender zijn er dit seizoen al 730 gridstraffen uitgegeven. Honda draagt het meest bij aan dit duizelingwekkende aantal. Zij staan met 380 plaatsen echter niet eens zo ver voor op Renault, die er in 2017 al 310 voor hun kiezen kreeg. Ferrari en Mercedes blijken met slechts 20 plaatsen elk een stuk betrouwbaarder te zijn. Overigens zijn de gridstraffen voor het wisselen van versnellingsbakken, wat ook regelmatig gebeurd, niet in deze cijfers meegenomen.

Wie alvast voor zichzelf was gaan rekenen merkt wel waarom het onwaarschijnlijk veel penalty plaatsen zijn. Het seizoen telt dit jaar 21 wedstrijden, wat betekent dat er met 20 auto’s op de grid niet meer dan 420 officiële startposities zijn. Brawn kijkt echter tegen een dilemma aan. Enerzijds wil hij de sport en haar fans niet beroven van interessante wedstrijden, maar anderzijds wil hij de teams niet te veel drukken in hun ontwikkeling. De Formule 1 is immers, samen met het WEC, heel erg gericht op het zijn van een technisch vooruitstrevende sport. Met deze quote vat hij het bondig samen:

Zijn idee is vooral gebaseerd op het aanpassen van de regulering rondom de ‘add-ons’ op de motor. Door de turbo’s en energiesystemen simpeler en vooral goedkoper te maken hoeft er geen limiet te zitten op de aantallen die de teams verslijten. Het huidige penaltysyteem is immers van kracht zodat vermogende teams en constructeurs niet oneindig veel componenten blijven gebruiken. Dit zouden de kleinere teams namelijk nooit bij kunnen houden.

“In this environment, where the fans should be the biggest thing, we can’t afford to have that sort of failure where we get so extreme we lose contact with the fans, because only a very few people can afford the technology and excel in the technology.”