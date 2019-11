Nederlandse Porsche 912 is .. elektrisch!

De boxer heeft plaats moeten maken voor een accupakket.

De Nederlandse milieuzones hebben met name betrekking op oude dieselauto’s. Met je klassieke benzine apparaat ben je in de meeste steden nog wel safe. Daar gaat op de termijn ongetwijfeld verandering in komen. En dat is jammer voor autoliefhebbers én bezitters van oud spul.

Een (drastisch) alternatief is een elektrische klassieke auto. Bij Special Vehicle Operations (SVO) van Jaguar Land Rover kun je bijvoorbeeld terecht voor een elektrische E-Type, maar ook hier in Nederland zijn klassieke elektrische auto’s een feit. Het Nederlandse Schmidt Oss komt met een elektrische Porsche 912.

Het eerste exemplaar is inmiddels af en staat op kenteken. De firma begon een jaar geleden aan project ‘Blitz’ en de resultaat is daar. In vergelijking met het origineel is het vermogen met 40 procent toegenomen. De 912 levert 138 pk en 235 Nm koppel. De luchtgekoelde motor werd vervangen voor een Netgain Hyper9 motor 120V. De elektromotor is gekoppeld aan een batterijen-pakket van Tesla met 10 accu’s. In vier uur is de auto volledig opgeladen.

De elektrische Porsche 912 heeft een actieradius van ongeveer 250 kilometer. Het is niet de eerste keer dat dit model omgebouwd is naar een elektrische auto. Onder andere in de Verenigde Staten zijn dergelijke projecten eerder uitgevoerd. Het is wel voor het eerst dat dit nu ook in Nederland is gebeurd.