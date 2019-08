Productiemijlpaal MINI is bepaald niet miniscuul

Een foto van een auto die poseert met een heel productieteam erachter. Dan weet je wat er aan de hand is: een mijlpaal.

Men denkt dat de Volkswagen Beetle bezweken is onder geflopte retro-idealen. Dat is niet waar. Als je het goed doet, kun je best een icoon opnieuw boven water toveren. De nieuwe 500 legt Fiat bepaald geen windeieren en vooral MINI weet na al die jaren nog steeds de tongen los te maken. Nou heeft MINI het natuurlijk op zo’n manier begrepen dat de auto’s die het grote geld in het laatje leggen, bijvoorbeeld de Countryman, Clubman en stiekem ook wel een beetje de vijfdeurs Cooper, die hebben niet echt meer heel veel met het MINI van weleer te maken. De originele driedeurs MINI is daarentegen gewoon een leuk uitziende auto, met heritage, met een BMW-onderstel (dus het stuurt ook prima) en voor de doelgroep ook nog eens netjes geprijsd. Logisch dat ze nog steeds als een tierelier verkopen. Zo goed dat MINI een mooi productieaantal heeft bereikt.

Tien miljoen MINI’s. Zo veel zijn er in precies 60 jaar van de band gerold. Daarom is het ook mooi dat het tien miljoenste exemplaar een 60th Anniversary-versie is. Die is recent aangekondigd om nog eens te benadrukken waar het Britse merk vandaan komt. In British Racing Green, met optionele rally-verstralers en speciale velgen. Beetje marketingonzin, maar toch leuk dat uitgerekend die auto zo’n bijzonder productieaantal op zijn naam mag zetten.

De auto rolde van de band in Oxford, VK. MINI houdt de productie daar in volle gang, met de Cooper en Clubman. De Countryman wordt uiteraard bij ons in Born (VDL NedCar) gebouwd. We vragen ons af hoeveel Coopers er in Engeland gebouwd zullen blijven door de Brexit. Maar goed, dat is niet aan ons om tactisch te bepalen.