BMW baas wil meer EU subsidie zien voor waterstof

BMW baas Oliver Zipse wil meer EU subsidie zien voor waterstof. Anders verliezen we van Azië en Amerika, aldus de eindbaas.

In de week dat de EU weer flink de knip trekt om groene technologie te bevorderen, trekt BMW CEO Oliver Zipse aan de noodrem. De BMW eindbaas meent namelijk dat er veel te weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor auto’s op waterstof. Nu preekt de beste man natuurlijk wel een beetje voor eigen parochie. BMW is immers zo’n beetje de enige Europese autofabrikant die (met hulp van Toyota) überhaupt nog wat doet met waterstof.

Wasserstoff

De Beierse Motorenfabriek heeft wat dit betreft ook een lange historie. Al in 1979 (jawel) begon men experimenten met Wasserstoff-Antrieb. In de loop der jaren verschenen ook verschillende BMW-testmodellen die op waterstof liepen, in eerste instantie ‘gewoon’ met verbrandingsmotor onder de kap. Meestal ging het hier om Siebeners, later ook wel ‘Hydrogen 7’ genoemd. Die hebben immers het meeste ruimte voor een forse tank, waar het vluchtige waterstof bij honderden graden onder nul in opgeslagen kon worden. We kennen allemaal wel de machtig mooie E32, de fabeltastische E38 en de ook bestaande E65. De uitstoot kon je gewoon opdrinken.

Fuel cell

Inmiddels is helder dat hoewel het leuk is een conventionele verbrandingsmotor op waterstof te laten lopen, het handiger en effectiever is om een auto uit te rusten met een elektromotor die gevoed wordt door waterstof. De zogenoemde ‘fuel cell’ oplossing. In principe heb je dan de voordelen van een elektrische auto. Zonder de nadelen van het meetorsen van loodzware accu’s en (in theorie) lange laadtijden. BMW is inmiddels ook al wat jaren overgestapt op dit concept. Echter kwam het nooit tot een productiemodel, in tegenstelling tot bij partner Toyota.

Productiemodel

Toch komt dit moment na bijna vijftig jaar nu in zicht. Want in 2028 brengt BMW de iX5 Hydrogen op de markt. BMW CEO Zipse is zoals bekend voorstander van een product-mix waar volledig elektrische auto’s, maar ook plug-ins, waterstofauto’s en auto’s met enkel een conventionele verbrandingsmotor deel van uitmaken. En waar de belasting van het milieu niet louter gemeten wordt bij de al dan niet bestaande uitlaatpijp, doch de hele levenscyclus van de auto in acht wordt genomen van productie tot sloop. Nogmaals; het zal geen toeval zijn dat dit ook past in het plaatje van BMW als bedrijf.

Miljoenen

Hoe dan ook, Zipse claimt dat Europa zich nu te veel focust op EV’s en veel te weinig doet om ook waterstof te blijven ontwikkelen. BMW heeft al 273 miljoen Euro ontvangen van de Duitse landelijke overheid en lokale Beierse overheid. Doch er moet meer geld bij aldus Der Oliver. Anders verliezen ‘we’ het van China, Japan, Zuid-Korea en Noord-Amerika, waarschuwt de topmanager. Waarvan akte. Ben jij het eens met Oliver, of vind je dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn? Laat het weten, in de comments!