Worden we heet van de nieuwe Toyota Yaris Design Sport?

Jawel, toch?

Sinds de Yaris een metamorfose heeft ondergaan en is afgestapt van het (in mijn ogen) vrij domme gezicht dat hij droeg, ziet hij er al een stuk feller uit dan voorheen. Toch kan het altijd beter, getuige deze exclusievere en sportievere look die Toyota vandaag voor hun compacte wagentje presenteert.

De Yaris doet hard zijn best zichzelf nog aantrekkelijker te maken voor het publiek, door te pronken met nieuwe 15″ lichtmetalen velgen, rode accenten aan binnen- en buitenzijde én een heuse dakspoiler. Daarbij krijgt de Yaris Design Sport aan weerszijden side sills onder de portieren, voor een extra sportieve look. Een reeks strepen en een chromen uitlaatsierstuk maken de look compleet.

Toyota levert het Design Sport pakket op de 1.0 VVT-i, de 1.5 VVT-i en de 1.5 Hybrid. De instapper kost een forse 17.990 euro en levert 69 pk. Wil je meer pit, dan mag je enkele duizenden euro’s bij dit bedrag optellen, zodat je 111 pk uit de 1.5 VVT-i kunt blazen. De 1.5 Hybrid is met 21.640 euro de duurste van het stel.

Toegegeven, het zijn minieme aanpassingen en de auto an sich wordt er geen hot hatch van, maar wie in de markt is voor een dergelijke auto kan zich wellicht in het wagentje vinden. Aan de andere kant, als je de 1,5-liter VVT-i met het Design Sport pakket wilt, betaal je 20.190 euro. Dan kun je misschien beter wachten op de up! GTI, die er vanaf 19.840 is.